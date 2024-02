Milan, attento Pioli: in tre sono a rischio!

Stefano Pioli prepara il piano anti Monza in vista del match di questa sera dell’U-Power Stadium. In tre però sono a rischio

Monza e Milan si affronteranno questa sera all’U-Power Stadium per la sfida valida per il venticinquesimo turno di questa Serie A. Un incontro che non potrà mai essere banale considerata la storia per i due club, entrambi a modo diverso, hanno fatto la storia grazie a Silvio Berlusconi.

I rossoneri quest’oggi dovranno provare a far di tutti per battere i brianzoli, considerando la possibilità di mettere la freccia e superare la Juventus. I bianconeri infatti hanno avuto l’ennesimo passo falso del loro periodo, pareggiando 2-2 contro l’Hellas Verona.

Dunque servirà una prova di maturità per la rosa di Stefano Pioli, che dovrà proseguire il momento positivo di questo 2024, cercando di non mancare questa chance.

Rischio per tre giocatori del Milan: Pioli, attento

Adesso siamo ufficialmente entrati nella seconda parte della stagione, quella in cui si fa la differenza ed i punti iniziano a pesare il doppio. Periodo in cui ci si ritrova in pieno affollamento di partite da dover disputare, in un fitto calendario pieno tra campionato e coppe.

Non a caso Pioli, per la sfida di questa sera contro il Monza applicherà diversi cambiamenti, soprattutto nella zona d’attacco. Probabile infatti che possano rifiatare sia Giroud che Pulisic, lasciando spazio ad Okafor e Jovic. Questo perché, dato l’impegno europeo di metà settimana, d’Europa League, è il caso di gestire le energie.

Ma questa non sarà l’unica preoccupazione per l’allenatore rossonero. Difatti, il diavolo conta ben tre calciatori diffidati, ossia Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. A partire dall’inglese, forse il più in forma della rosa, Pioli rischia di perdere tre pedine fondamentali per il match contro l’Atalanta.

La dea infatti, sarà il prossimo avversario di campionato che spetta al Milan dopo il Monza. I bergamaschi al momento stanno vivendo un periodo d’oro, il migliore da inizio anno. Dunque rischiare di non avere un pezzo da novanta come Ruben, che sta trascinando i suoi a suon di gol, o comunque rischiare di avere dei punti deboli, può diventare piuttosto deleterio.

Vedremo dunque, se verranno fatti dei calcoli da parte dell’allenatore parmense o semplicemente la squadra sarà del tutto concentrata sulla partita di questa sera. Soprattutto perché avere la testa occupata rischierebbe di diventare controproducente, e di conseguenza si rischierebbe di vanificare quell’opportunità che si è presentata davanti per sorpassare la Juventus.