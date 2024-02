Milan-Barcellona, retroscena a sorpresa: “Aveva già parlato con Pioli”

“Aveva già parlato con Pioli”, il retroscena a sorpresa lascia i tifosi senza parole. L’asse Milan-Barcellona salta definitivamente.

Dopo il pareggio deludente con il Bologna, è tempo di ripartire per il Milan ed è importante farlo a partire dalla giornata di sabato, che vedrà i ragazzi di mister Stefano Pioli impegnati nella gara contro il Frosinone, alle ore 18:00. La sfida valevole per la 23esima giornata permetterebbe al club rossonero di andare a -4 dalla Juventus, che domenica alle ore 20:45 affronterà l’Inter allo stadio San Siro. Un’occasione importante per il tecnico emiliano, che oltre a confermare il posto tra le prime quattro potrebbe avvicinarsi alla Juve.

Dopo la fine del calciomercato, per il Milan è tempo di pensare alle prossime sfide con tutte le forze a disposizione nonostante i numerosi infortuni che hanno messo in difficoltà l’andamento della stagione. A differenza del club bianconero, i rossoneri hanno l’impegno infrasettimanale e con la ripresa dell’Europa League sarà ancora più complicato gestire al meglio le risorse. Mister Massimiliano Allegri su questo fronte è decisamente più tranquillo, visto che può programmare al meglio la settimana e la squadra rischia meno cali fisici e di concentrazione.

“Accordo saltato con Badiashile e Lenglet”, Di Marzio spiazza tutti!

I tifosi rossoneri si aspettavano qualcosa in più sul mercato, ma sarà da capire se questo è effettivamente l’ultimo anno di Stefano Pioli e qualora fosse così quale sarà il nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Le voci che accostavano calciatori al Milan sono state diverse ma alla fine a concretizzarsi è stato il ritorno di Matteo Gabbia. A stupire la tifoseria sono però le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio.

Intervenuto a Sky Sport 24, il noto esperto di mercato ha svelato un retroscena a sorpresa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Milan, dopo aver visto rispedita al mittente la richiesta di aprire una trattativa per Buongiorno, è tornato a mettere gli occhi sulla Premier League. Lenglet è sempre stato la prima scelta e aveva anche parlato con Pioli e Moncada, da parte sua c’era apertura a diventare un difensore rossonero, dopodiché ha iniziato a giocare e sono svanite le speranze di vederlo a Milano. Ad inizio mercato, il Milan aveva l’accordo per Badiashile in gran segreto, ma poi ha iniziato a giocare e il Chelsea non lo ha ceduto”.

Le dichiarazioni lasciano alquanto spiazzati i tifosi, che speravano in un colpo di spessore per il reparto difensivo. Entrambi i giocatori sono sfumati e a lungo andare per il Milan potrebbe essere un rimpianto. Sarà da capire in che condizioni torneranno Tomori, Thiaw e Kalulu.