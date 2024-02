Milan beffato? Il Barcellona tenta lo sgambetto di mercato

Sfida sul mercato tra il Milan e il Barcellona per un obiettivo comune. I Blaugrana stanno cercando di beffare i Rossoneri.

La sconfitta contro il Monza è stata senza dubbio un boccone amarissimo da mandare giù per il Milan. Dopo un periodo molto positivo i Rossoneri sono clamorosamente crollati davanti ai ragazzi di Raffaele Palladino e hanno anche mancato il sorpasso alla Juventus. Secondo tutti i tifosi, il grande colpevole del K.O. in Brianza è Stefano Pioli che ha scelto un turnover troppo pesante, soprattutto dopo il successo per 3-0 contro il Rennes che ha di fatto spianato la strada al Diavolo verso gli ottavi di Europa League.

Il futuro dell’ex Inter è stato più volte messo in discussione, anche se gli ultimi risultati sembravano quasi pensare ad una clamorosa permanenza. Questo inatteso stop mischia però di nuovo tutte le carte e adesso si è nuovamente riaperto un totopanchina per chi possa essere il prossimo allenatore del Milan.

Tra i nomi che più stuzzicano la fantasia dei tifosi ci sono sicuramente Antonio Conte, visto come il grande favorito, e Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton sta facendo grandi cose in Premier League, con una squadra certamente non attrezzata come le avversarie, e molti non vedono l’ora di vederlo in una big. Nelle ultime ore il suo nome è stato però accostato alla panchina del Barcellona, allontanando quindi le possibili voci di un suo possibile ritorno in Serie A.

Barcellona su De Zerbi: scelto come sostituto di Xavi

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il club spagnolo avrebbe scelto l’ex Sassuolo per rimpiazzare Xavi che, come detto da lui stesso, non allenerà il Barcellona nella prossima stagione. Il presidente Joan Laporta è infatti rimasto stregato dal rendimento del Brighton di De Zerbi e avrebbe visto nel tecnico italiano l’uomo più adatto per provare a riportare i Blaugrana ai vertici del calcio spagnolo ed anche quello europeo.

Un altro fattore che può fare la differenza è anche quello relativo agli agenti di De Zerbi. L’entourage del tecnico del Brighton è infatti lo stesso di quello di Ronald Araujo, difensore uruguayano del Barça. Al momento non è ancora chiaro quale sarà il futuro di De Zerbi, ma le opzioni sembrano essere solamente due: la permanenza al Brighton o il grande passo al Barcellona. Il Milan resta quindi una semplice voce che non diventerà realtà, almeno per la prossima stagione.