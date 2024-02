Milan, bordata di Allegri: c’entra la Champions

Durante la conferenza stampa di presentazione di Hellas Verona-Juve, Max Allegri lancia una bordata sulla Champions: c’entra anche il Milan.

Vittoria schiacciante quella del Milan di ieri sera nella gara d’andata valida per il passaggio dei playoff contro il Rennes, un 3-0 tondo tondo che vede la doppietta di Loftus-Cheek e il gol di Leao. Dopo la gara europea i rossoneri pensano già alla prossima sfida di campionato che si giocherà domenica sera a Monza, il Rennes invece sarà impegnato in Ligue 1 dove ospiterà il Clermont, poi le due squadre si ritroveranno a scontrarsi nella gara di ritorno che vedrà questa volta il Milan ospite del club francese.

Per il club rossonero l’uscita dalla Champions League avvenuta durante la fase a gironi ha visto un obiettivo stagionale infrangersi, infatti più volte era stato affermato dallo stesso Pioli che la voglia era quella di fare ancora meglio dello scorso anno, dove il Milan uscì alle semifinali contro l’Inter. Purtroppo quest’anno i rossoneri si sono dovuti fermare prima complice anche i tanti infortuni che hanno colpito la rosa. Il Diavolo però adesso ha la possibilità di riscattarsi e vivere comunque gare europee, ecco perchè il passaggio dei playoff di Europa League è molto importante.

Allegri punge il Milan: “Ci sono state anche squadre con 6-7 anni senza Champions”

Questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani tra Verona e Juventus, Massimiliano Allegri ha risposto ad una domanda un po’ scomoda dove velatamente ha lanciato qualche frecciatina anche allo stesso Milan, ma non solo.

L’argomento era riferito sui 1000 giorni che ha trascorso la Juve senza la conquista di alcun titolo: “Non è frustrante. Quando chiudi dei cicli e ne apri altri, le cose cambiano. E’ vero che sono tre anni che non vinciamo. Al netto di ciò, la Juventus dal 2011 non è mai rimasta fuori dalla Champions, parlando di risultati sportivi. Ci sono state anche squadre con 6-7 anni senza Champions. Non è scontato. La Juve si è sempre garantita la Champions, che è un buon obiettivo. Al momento non ci siamo ancora, mancano tanti punti, bisogna tornare a farne altri”.

I rossoneri infatti sono ritornati a giocare annualmente la Champions League dal 2020 e da tre anni in ogni stagione si sono guadagnati un posto per essere presenti nella competizione. Prima del 2020 però il Milan mancava in Europa dal 2013, quindi 7 anni fuori dopo tutte le Coppe dalle lunghe orecchie vinte. Dopo questo lungo periodo ed un lavoro di ricostruzione di squadra fatto negli anni il Milan è tornato a giocare le notti europee e per il momento visto il buon momento e la posizione attuale in classifica ci sarà anche il prossimo anno.