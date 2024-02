Milan, che difesa per Pioli: “Accadrebbe anche al City”

Il tecnico del Milan ancora bersaglio delle critiche. Interviene il giornalista che difende il modus operandi di Pioli.

Si continua a parlare di Pioli e del suo eventuale futuro. Di un post Pioli, con i rumors orientati verso il nome di Antonio Conte. La panchina del Milan vacilla, ma il tecnico rossonero ha dalla sua le ultime prestazioni e una terza posizione in classifica che non dispiace affatto.

Il Milan, infatti, può essere all’altezza di Inter e Juventus, e aggiungersi a pieno titolo nella corsa scudetto. Con i suoi 49 punti, il club rossonero insegue la Juventus, che dista appena quattro punti, e l’Inter, che stacca in solitaria a 57 punti sulla vetta della classifica e con un match in meno.

Ciò che fa discutere, però, non è tanto l’andamento del Milan, che nelle ultime 5 partite ha collezionato 4 vittorie e un solo pareggio. Il dato rilevante riguarda la difesa rossonera, che fa un po’ acqua, soprattutto se messa in relazione con il reparto difensivo dell’Inter e della Juventus. Ben 27 infatti i gol subiti dai rossoneri. Tanti rispetto alle 14 reti subite dalla Juventus e tantissimi se paragonati ai soli 10 gol che ha insaccato l’Inter.

Milan, troppe le reti subite. Le parole del giornalista in difesa di Pioli

Tanti i gol realizzati, 46. Troppi quelli subiti, 27. La difesa rossonera non convince. Indiziato numero uno è Pioli, che diventa nuovamente bersaglio per le scelte tattiche effettuate. In difesa dell’allenatore rossonero si è schierato però il giornalista Riccardo Trevisani.

Trevisani, sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, si è così espresso difendendo le scelte del tecnico rossonero:

“Sono un fan del calcio inglese e il Milan che gioca in modo spavaldo a me piace, infatti secondo me sono arrivati punti e vittorie proprio perché i rossoneri segnano e attaccano molto”.

Trevisani, dunque, si concentra sulla mole dei gol fatti e non su quelli subiti. Non a caso, il Milan può vantare il secondo miglior attacco in serie A Sulla difesa, a tal proposito, il giornalista aggiunge:

“Sul discorso dei gol subiti dico sempre la stessa cosa: vediamo le altre giocare senza la difesa e con dei ragazzini buttati nella mischia. I gol con Thiaw, Tomori e Kalulu non erano così tanti, mentre con Gabbia e Kjaer, con tutto il rispetto, è un’altra cosa. Anche il Real Madrid e il City prenderebbero gol con questa difesa”.

Trevisani dunque difende Pioli, sottolineando come le sue siano, in un certo senso, scelte obbligate e dovute agli infortuni. Con i nomi che il tecnico rossonero ha a disposizione, a detta del giornalista, anche club di un certo spessore come il City o il Real, riscontrerebbero non poche difficoltà.