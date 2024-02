Milan, è cambiato tutto: il rinnovo è sempre più vicino

Il Milan cambia idea sul calciatore viste le ultime prestazioni: la società è pronta a rinnovare il contratto al rossonero.

Con la vittoria di ieri contro il Frosinone il Milan mette in cassaforte l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato e guarda al big match contro il Napoli che si giocherà la prossima settimana.

Un risultato importane, visto il rischio di pareggiare o addirittura perdere il match. Al 65esimo, infatti, i rossoneri erano sotto di 2-1, ma i cambi giusti di Pioli hanno svoltato la serata e hanno permesso alla squadra di ribaltare il risultato.

Protagonista indiscusso non soltanto il difensore Matteo Gabbia, cresciuto nelle giovanili del Milan e appena tornato dal prestito con il Villarreal per dare una mano in difesa, ma anche l’attaccante Luka Jovic.

Il serbo è riuscito a completare una rimonta che sembrava difficile ma che, invece, è stata possibile. Il tecnico rossonero ha inserito il giocatore all’80esimo ma neanche 60 secondi dopo l’attaccante è andato in rete.

Così l’attaccante arriva a quota 7 gol e 1 assist, numeri che se rapportati al minutaggio del giocatore e contestualizzati all’ultimo periodo fanno comprendere fino in fondo l’incidenza di un giocatore che è rinato.

Rinnovo sempre più vicino per Jovic

Arrivato dalla Fiorentina come colpo a zero, con un contratto di un solo anno, l’attaccante ha iniziato con il freno a mano tirato. Con il passare dei mesi, però, qualcosa in lui si è acceso e il giocatore ha migliorato sempre di più le sue prestazioni dimostrando un miglioramento esponenziale.

Basti pensare che tutte le reti collezionate da Jovic sono arrivate da inizi dicembre e, quindi, negli ultimi due mesi. Numeri che parlano chiaro e che incoronano il serbo come ottimo jolly e alternativa agli attaccanti titolari.

A fine stagione, però, l’attaccante sarà svincolato: il contratto scade il 30 giugno e la dirigenza, viste le ultime prestazioni collezionate, sta seriamente meditando di premiare il giocatore e trattenerlo in rossonero.

Vista la scadenza di Giroud e il probabile addio, anche per una questione di età del giocatore, Furlani e Moncada si sono messi a lavoro per sistemare il reparto offensivo e assicurare gli uomini giusti a Pioli anche il prossimo anno.

Tanto che la dirigenza si sarebbe già incontrata con l’entourage del serbo e avrebbe trovato un accordo per estendere il contratto attuale. Secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira le parti sarebbero vicine e si stanno limando soltanto i dettagli.

Un vero colpo, considerando che il Milan si ritroverà un attaccante rinato ma che conosce bene ambiente e squadra, già ambientato e perfettamente in linea con i parametri che i rossoneri cercavano da inizio stagione.