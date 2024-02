Milan-Napoli, il Giudice Sportivo sanziona i rossoneri: c’entra la Sud

Al termine di Milan-Napoli il giudice sportivo ha comminato una multa alla società rossonera per il comportamento dei propri tifosi.

Il Milan ha centrato una vittoria pesantissima contro il Napoli, riportandosi sotto alla Juventus per la lotta al secondo posto. Infatti i rossoneri si trovano ora solamente ad una distanza da Madama, sconfitta ieri in casa dall’Udinese. Così i tre punti di San Siro diventano importanti per due motivi: morale e classifica. Vincere uno scontro diretto fa sempre bene all’autostima del gruppo, poi se accorci su una rivale storica come la Juve la felicità è doppia. È vero che nel finale i rossoneri hanno sofferto la riscossa del Napoli, ma la solidità di un gruppo passa anche da questi gradini.

Inoltre la squadra di Pioli sta centrando un ottimo filotto di risultati utili consecutivi, macchiato solamente dai pareggi con Salernitana e Bologna. A dimostrazione di quanto il Milan stia lavorando bene in questo inizio di 2024, dato che i punti conquistati fin qui rappresentano una delle migliori classifiche del Diavolo in Serie A. Tuttavia resta il rammarico di quella parentesi autunnale che ha affossato le speranze Scudetto dei rossoneri, considerando come l’Inter abbia iniziato l’operazione fuga. Rammarico che diventa doppio in casa Milan, nonostante la vittoria contro il Napoli. Infatti il Giudice Sportivo ha multato la società rossonera per alcuni comportamenti dei proprio tifosi.

Milan, multa in arrivo

Multa in arrivo per il Milan. Infatti il giudice sportivo ha comminato una sanzione da 8mila euro alla società rossonera per il comportamento dei propri tifosi durante il big match di San Siro. Poco importa ai rossoneri dal punto di vista sportivo, soprattutto perché alla fine della fiera i tre punti sono rimasti a Milano. Tuttavia è chiaro che il comportamento dei tifosi rossoneri, andato oltre il semplice sfottò all’indirizzo del Napoli, non sia da lasciar semplicemente correre.

In particolare nel comunicato si legge: “… per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria e dal 5′ al 7′ del secondo tempo, cori insultanti nei confronti dell’arbitro”. La storia è sempre la stessa: qual è la linea di demarcazione tra coro ed insulto? La risposta è chiara ed è arrivata dal giudice sportivo con la multa da 8mila euro comminata al Milan. I “cori beceri” sono chiaramente quelli rivolti ai tifosi del Napoli, cori che abbiamo imparato e riconoscere fin troppo bene. Tant’è che una multa di queste dimensione fa il solletico ad una squadra di Serie A. Il Milan incassa, si prende la vittoria pesante e pagherà.