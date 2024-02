Milan-Napoli, Mazzocchi senza freni: frecciata ai rossoneri

Mazzocchi, terzino del Napoli, ha lanciato una frecciata al Milan nel post partita della sfida di San Siro.

Il Milan ha centrato una vittoria pesantissima contro il Napoli, vincendo il big match della serata a San Siro. Così i rossoneri hanno messo ancora più pressione alla Juventus, che domani risponderà contro l’Udinese. In particolare c’è sa segnalare la rete inviolata di Maignan, nonostante un po’ di sofferenza nel finale.

Mazzocchi: “Meritavamo qualcosa in più”

Sofferenza che però, come spiegato da Pioli, è importante perché può darti una grande carica, soprattutto ora che sta per tornare l’Europa League. Inoltre il Diavolo ha avuto a più riprese la possibilità di mettere la parola fine sulla partita, senza mai riuscire ad infilare Gollini per la seconda volta.

Tuttavia c’è chi, come Pasquale Mazzocchi, pensa che il Napoli abbia da recriminare qualcosa. Infatti, secondo il terzino del Napoli, ai punti i partenopei avrebbero meritato qualcosa in più del Milan. Mazzocchi ha parlato così ai microfoni di DAZN:

“Questa sera meritavamo qualcosa in più del Milan. Loro nelle ripartenze hanno gamba, c’è stata una disattenzione e abbiamo preso gol, ma la nostra gara non è da buttare”.

Queste le parole di Mazzocchi al termine di Milan-Napoli. Poco importa che il Diavolo abbia avuto tante occasioni per centrare il 2-0: nel finale i rossoneri hanno ballato e resistito.