Milan, patto tra Pioli e la squadra: l’obiettivo

Si cerca di compattare ancora di più il gruppo per l’ultima parte di stagione. Patto tra Pioli, giocatori e staff su campionato ed Europa League.

Il Milan è in uno stato di grazia da dicembre a questa parte. Dopo la sconfitta rimediata a Bergamo proprio agli inizi dell’ultimo mese del 2023, Pioli e i suoi uomini hanno totalizzato 23 punti in 9 gare di campionato. Un bottino che poteva essere pieno senza i pareggi contro Salernitana e Bologna. Ciò ha permesso ai rossoneri di blindare il terzo posto e rincorrere il secondo che ora dista soltanto una lunghezza visto l’unico punto guadagnato dalla Juve nelle ultime 3 giornate di Serie A.

Resta il rammarico per i molti punti persi, a volte anche in situazioni di doppio vantaggio, contro squadre più che alla portata per il Milan sia per la qualità di gioco sia per la rosa. Ancora difficile da smaltire, invece, l’uscita dalla Champions League e dalla Coppa Italia ma i rossoneri vogliono guardare avanti e puntare sull’Europa League, una competizione che vede il Milan tra le favorite in assoluto per la vittoria finale. Pioli e il suo staff hanno voluto parlare con i calciatori per compattare ancora di più il gruppo in vista del rush finale.

Il patto siglato nello spogliatoio

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’allenatore Pioli, i calciatori e l’intero staff avrebbero stretto un patto all’interno dello spogliatoio a Milanello. L’obiettivo sarebbe quello di non arrendersi fino alla fine della stagione per non lasciare spazio a nessun tipo di rimpianto. Si punta a vincere in ogni partita e allo stesso tempo sperare in un qualsiasi passo falso delle dirette avversarie.

L’Inter è molto distante. Gli 8 punti di distacco dal Milan sono tanti e potrebbero diventare 11 in caso di vittoria dei nerazzurri nel match di recupero contro l’Atalanta. I rossoneri, però, non vogliono mollare e se la giocheranno fino a quando la matematica non sancirà i verdetti finali. Gli uomini di Inzaghi sembrano essere inarrestabili in questo momento della loro stagione ma nel calcio tutto può succedere e il Milan, nel caso di un eventuale crollo nerazzurro, vuole essere pronto a qualsiasi cosa. In campionato l’obiettivo è raccogliere più punti possibili prima del derby di aprile in cui si capirà davvero chi sarà campione d’Italia.

Il Milan, intanto, potrà provare a concentrarsi sull’Europa League, un trofeo la società non ha mai vinto. Questa potrebbe essere la chance per tornare a trionfare in Europa e salvare la stagione da qualsiasi tipo di rimpianto.