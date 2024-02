Milan, Pioli può esultare: il difensore torna in gruppo

Pioli esulta, rientra in gruppo un infortunato: già a disposizione per l’Europa League

Finalmente si intravede la luce infondo al tunnel, per Pioli e il suo staff infatti a mano a mano tutti i nodi stanno venendo al pettine e in particolar modo tutti gli infortuni stanno rientrando. Dopo il periodo buio, anzi nerissimo, vissuto dai rossoneri, ora la situazione pare rientrata e anche oggi sono arrivate buone notizie.

Di fatti tra novembre e dicembre, una sciagura si è abbattuta su Milanello, tra infortuni muscolari e lesioni che hanno decimato gli uomini a disposizione di Stefano Pioli. Ad oggi quindi però il tutto sembra esser rientrato e in vista degli impegni di Europa League Pioli ha recuperato un titolare, dato che oggi ha recuperato al 100%.

Da Leao a Giroud, passando per Thiaw e Maignan; tanti gli infortunati che questa stagione hanno occupato almeno una volta l’infermeria rossonera. Pare infatti un mistero, anzi per altri una vera e propria sciagura quella che si era abbattuta sul club. Per Pioli non sono stati infatti mesi semplici, e la crisi sembrava annunciata, dividendo anche i tifosi rendendo virale l’hastagh ‘ PioliOut’, che per settimane ha invaso i social media. Pare quindi chiaro che, con la squadra al completo e i risultati che stanno arrivando, che non si dovrà più ricorrere a queste ‘proteste’. La vittoria con il Napoli di ieri ha sancito una vera e propria rinascita che parte da lontano. Oltre alla vittoria, il tecnico parmigiano può esultare per il rientro di Malick Thiaw in gruppo.

Il Milan recupera un titolare in difesa: Thiaw torna in gruppo

Stando a quanto rivelato da Alfredo Pedullà, oggi Malick Thiaw si è allenato interamente con il gruppo. Il difensore tedesco era fermo da 3 mesi, dallo scorso 28 novembre quando giocò l’ultima partita contro il Dortmund. Il classe 2001 sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli contro il Rennes giovedì e chissà che non possa anche partire titolare e far rifiatare qualche collega di reparto, da preservare in campionato.

Il calciatore quindi sembra pronto a scendere sul terreno di gioco, dopo circa 3 mesi dalla sua assenza sui campi da gioco. Resta ora però l’incognita Milan su come avverrà la gestione dei rientranti. Se quindi si eviterà di sovraccaricare e ci sarà un graduale inserimento in rosa, sino alla piena titolarità; o si virerà invece su un rientro immediato. Rientro importante per Stefano Pioli che potrà contare su un valore aggiunto nel reparto arretrato.