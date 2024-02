Milan-Slavia Praga, il commento di Baresi: la squadra è avvertita!

Franco Baresi, leggenda del Milan, ha detto la sua sul sorteggio dei rossoneri per gli ottavi di Europa League.

Il Milan sta vivendo un momento particolare. Infatti i rossoneri avevano trovato un buon filotto di risultati utili consecutivi, culminati con il 3-0 contro il Rennes. Poi la sconfitta pesante di Monza e quella leggere proprio con i francesi hanno riacceso l’allarme “fase difensiva” per Stefano Pioli. Con questo punto di domanda il Diavolo è arrivato oggi ai sorteggi di Europa League, nei quali ha pescato un avversario sulla carta tranquillo: lo Slavia Praga. Quindi sorriso sul volto dei dirigenti e dei tifosi rossoneri, siccome l’alternativa finale era proprio quel Bayer Leverkusen che sta ammazzando la Bundesliga, giardino di casa del Bayern Monaco.

Tornando a parlare di fase difensiva, è chiaro che il Milan abbia un problema di atteggiamento e di lavoro di gruppo, che poi va ad evidenziare l’errore dei singoli. In particolare una leggenda rossonera come Franco Baresi ha parlato proprio del momento del Diavolo a margine del sorteggio di Europa League. Baresi ha analizzato il sorteggio, predicando calma, ed ha tracciato un bilancio del momento particolare del Milan. Infatti la leggenda ha esordito così ai microfoni di Sky Sport: “Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia Praga. Loro hanno fatto un girone importante: bisogna avere rispetto di tutti”. Semplice e conciso.

Europa League, parla Baresi

Dopodiché Franco Baresi ha continuato tracciando un bilancio di cosa è andato male contro il Rennes e di come arginare i problemi: “Dobbiamo concedere di meno rispetto a Rennes. Il Milan ha la piena consapevolezza che in questo turno bisognerà essere concentrati al 100%”. Frasi di circostanza chiaramente, ma necessarie per richiamare l’ambiente rossonero all’attenzione: in campo non scendono nomi e trofei, ma i giocatori. Anche perché tante volte sono proprio gli impegni sulla carta meno probanti a metterti in difficoltà maggiormente. Chi meglio di Baresi per una sana predica ai rossoneri?

In conclusione la leggenda del Milan è tornato sulla fase difensiva, di cui lui era chiaramente maestro: “In fase difensiva tutti devono fare qualcosa in più, per cui bisogna avere maggiore attenzione. Ci vuole spirito di collaborazione comune”. Siamo sempre lì: la necessità è quella di fare una fase difensiva di squadra più attenta. Quindi Baresi ha concluso andando sul tema dell’ambizione: “Il Milan dev’essere sempre ambizioso: quando stiamo bene possiamo giocarcela contro tutti. Credo che possediamo tutte le qualità per toglierci grandi soddisfazioni”. Dunque le due parole d’ordine per il Milan devono essere ambizione e collaborazione, parole che pesano perché uscite dalla bocca di un gigante come Franco Baresi.