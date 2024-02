Monza-Milan, Pioli cambia tutto: rivoluzione in attacco

Stefano Pioli sorprende tutti con le sue scelte per il match tra Monza e Milan. Fuori un titolarissimo dall’undici iniziale

Sono tornate le coppe e dunque è tempo di turnover e cambi per le rose in piena corsa ad ogni competizione. Una delle protagoniste è proprio il Milan di Stefano Pioli reduce dalla vittoria schiacciante in Europa League ai danni del Rennes.

Nel match disputato lo scorso giovedì, il tecnico parmense non ha badato a calcoli, e si è affidato ai suoi titolarissimi per archiviare sin da subito la pratica contro i francesi. Spesso però si dice che giocare a metà della settimana possa togliere più energie, e per questo per la sfida di domani sera contro il Monza, potrebbe esserci qualche piccolo cambiamento. In particolar modo per quanto riguarda il reparto d’attacco, dove nelle ultime partite si è visto uno spento Giroud che forse sta risentendo di un sovraccarico, dal punto di vista fisico.

Monza-Milan: le scelte di Pioli

Domani sera andrà in scena Monza-Milan per il Sunday Night Match, una partita che sicuramente non potrà essere come le altre da un punto di vista emotivo. Due squadre che hanno avuto in comune come presidente Silvio Berlusconi, che già la scorsa estate hanno onorato la sua scomparsa con il trofeo in suo onore.

I rossoneri sono a caccia della terza vittoria di fila in campionato, sperando di proseguire questo periodo positivo che gli ha portati ad un solo punto dalla Juventus. Continuità che seve come il pane al diavolo ma soprattutto a Pioli per scacciare via gli spettri ed i fantasmi dei suoi successori.

Per tanto, visti i numerosi impegni ravvicinati che aspettano i rossoneri nelle prossime settimane, il tecnico emiliano ha deciso di applicare qualche cambiamento sulla sua rosa. Per la sfida di domani contro i brianzoli possono rifiatare in attacco, Olivier Giroud per far spazio ad un ispirato Jovic. Il serbo nelle ultime settimane ha realizzato gol pesanti per il club, portando diversi punti alla squadra. Ma non sarà l’unico cambiamento, possibile difatti vedere l’impiego di Okafor dal primo minuto al posto di Pulisic per concedere un po’ di riposto all’americano.

Monza-Milan: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Dany Mota. All. Palladino

Queste dunque le possibili scelte dei due allenatori per l’incontro che avverrà all’U-Power Stadium.