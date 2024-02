Monza-Milan, rivoluzione Pioli: quanti cambi in arrivo

Probabili formazioni Monza-Milan: le ultime sulle scelte di mister Pioli per il match valido per la venticinquesima giornata di campionato.

Domenica sera andrà in scena Monza-Milan, mach della venticinquesima giornata di campionato che vedrà sfidarsi le due squadre lombarde. Da un lato un Milan in splendida forma, terzo in classifica ad un solo punto dalla Juventus. Complice il passo falso dei bianconeri contro l’Udinese, il Milan è rientrato in carreggiata.

Non solo demeriti altrui, ma anche meriti propri per i rossoneri, che nelle ultime cinque gare hanno collezionato 4 vittorie e un pareggio. I ragazzi di Stefano Pioli si sono inseriti a pieno titolo nella lotta scudetto che però, per il momento, vede come favoriti assoluti i cugini nerazzurri.

Dall’altro lato, un Monza da non sottovalutare: undicesimi in classifica, i ragazzi di Palladino stanno facendo bene e il campo lo sta dimostrando. Ultimo periodo in affanno: a digiuno di gol sia contro il Verona, sia contro l’Udinese, il Monza adesso cerca la rete che manca dalla gara vinta contro il Sassuolo lo scorso 28 gennaio.

Le probabili scelte di Pioli nella gara contro il Monza

Il Milan si prepara alla vicina trasferta all’U-Power Stadium. Pioli sarà chiamato ad effettuare diverse scelte, soprattutto tenendo conto di un possibile turnover per i ragazzi che sono stati schierati più spesso. Secondo quanto riportato da TMW, il tecnico rossonero starebbe valutando moltissimi cambi.

Per quanto riguarda la difesa, mister Pioli dovrà scegliere tra Simic e Thiaw, dove il ballottaggio vede il primo favorito sul secondo. Kjaer, a causa delle sue condizioni fisiche, partirà dalla panchina.

Gli altri due interrogativi riguardano gli esterni d’attacco: ballottaggio Pulisic-Chukwueze. Pulisic ha dimostrato una grande resistenza in questo mese in cui Chukwueze era impegnato nella Coppa d’Africa, dunque uno dei due si guadagnerà una maglia da titolare, ma con tutta probabilità ci sarà un avvicendamento nel corso della gara.

Turnover anche per Leao? L’attaccante potrebbe avere l’occasione per riposare, dopo i diversi impegni da lui assolti tra cui il grande contributo dato giovedì in Europa League contro il Rennes, condito dal gol del 3-0. Okafor è pronto a entrare in campo per sostituire il numero 10 rossonero. Potrebbe riposare anche Giroud, dove Jovic è pronto a prendere il suo posto.

Questa la probabile formazione che verrà schierata da Pioli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Simic, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All: Stefano Pioli

Maria Grazia Dell’Angelo