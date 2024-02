Nuova Champions, cambiamento epocale: i montepremi schizzano alle stelle

Cambia la Champions League. La riforma della competizione europea ha fatto schizzare il alto il montepremi per i club.

Il giardino di casa del Milan cambia forma, pelle ed aspetto. Si può dire che l’UEFA abbia rifatto il look alla Champions League, soprattutto conscia del fatto che la lotta alla Superlega sia lo step principale da affrontare. L’UEFA lo sa, anche andando al di là delle dichiarazioni di facciata rilasciate dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea. Infatti la riforma della Champions League è rivolta soprattutto ai club: si gioca di più ed il montepremi si alza. Infatti l’UEFA è pronta per approvare le nuove cifre della Champions per il triennio 2024-2027, fondamentale per la competizione con la Superlega.

Champions League, le novità

Come confermato da La Gazzetta dello Sport, oggi è il giorno in cui il montepremi e l’Esecutivo UEFA approverà verosimilmente tutte le cifre della nuova Champions League. Poi domani toccherà al Congresso, ma si tratta di una formalità. La nuova Champions avrà infatti un montepremi da 2,5 miliardi di euro, con altri 565 milioni per l’Europa League e 285 milioni per la Conference League. Dunque, per il nuovo format della Champions League, l’UEFA ed i suoi partner hanno stanziato circa 500 milioni di euro in più. Ringraziano i 36, non più 32, club che prenderanno parte al nuovo format della competizione. Nuovo format che prevede l’aumento delle partite minime da sei a otto, con la qualificazione tramite un simil mini campionato e gli eventuali Play Off.

In particolare è importante notare come sia cambiata la modalità di distribuzione dei premi: i criteri di distribuzione sono passati da quattro a tre, rendendo meno pesato il ranking storico ed aumentando la valenza dei risultati sportivi. Infatti saranno proprio i risultati ad avere il peso maggiore nei ricavi dei club.

Le cifre per i club

Le voci per la distribuzione dei premi sono quindi tre: qualificazione, risultati ed un mix tra ranking storico e market pool. In particolare la qualificazione varrà ben 20 milioni di euro. Un tesoretto che farà gola a tutte e 36 le squadre. Dopodiché sono i risultati a dare il cambiamento importante: si passa da 600 milioni a 950 milioni totali. Di conseguenza una vittoria può valere da un milione di euro a dieci milioni. Infine il terzo ed ultimo criterio gode di un meccanismo particolare. Infatti verrà fatta una sorta di media tra market pool nazionale, ranking degli ultimi 5 anni e ranking degli ultimi 10 anni. Inoltre il montepremi per questa voce scende da 900 milioni ad 850. Montepremi che verrà diviso in 36 slot, come le squadre: il primo dal valore di 47 milioni, l’ultimo invece da 1,3 milioni.

Tuttavia il montepremi per una vittoria finale porta con sé l’attenzione maggiore. In primo luogo perché significherebbe alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie, poi per il premio in denaro. Infatti, in caso di vittoria un club, potrebbe incassare anche 200 milioni di euro. Se avesse un buon ranking storico ed ottimi risultati per tutta la competizione il montepremi UEFA sarebbe di circa 155 milioni di euro. Poi le società aggiungerebbero i ricavi dello stadio, arrivando così ai 200 milioni totali in casi di vittoria.