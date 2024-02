Occhio Milan, il colpaccio dal Bologna è a rischio: piomba una big

È a rischio un obiettivo di mercato del Milan. Sul calciatore piomba una big del campionato di Serie A.

Il difensore resta una delle principali priorità in casa Milan. Dopo Gabbia e Terracciano, la società rossonera starebbe continuano la sua ricerca costante per un centrale da mettere nelle mani di mister Stefano Pioli. I nomi che sarebbero finiti nei radar del club lombardo sono diversi. Le molteplici piste che starebbe vagliando accuratamente il Milan portano ai profili di Adarabioyo, Bressier, Chalobah, Kiwior, Nianzou, Lenglet e Demiral. Il club rossonero cerca un difensore di livello per rendere ancor più solida la propria difesa nella seconda parte di stagione.

Portare un nuovo difensore a Milano prima della chiusura del calciomercato è l’obiettivo numero uno della società rossonera. La campagna di riparazione chiuderà oggi, costringendo la società rossonera ad accelerare ulteriormente i tempi. Tuttavia, il club lombardo starebbe pensando anche al futuro e alle possibilità che potrebbero presentarsi in estate. Al di là del nome di Alessandro Buongiorno del Torino, che potrebbe diventare una priorità nella prossima sessione di mercato, il Milan avrebbe posato gli occhi su un altro profilo della Serie A. Si tratta di Riccardo Calafiori.

Calafiori nel mirino del Milan: c’è da battere la concorrenza di una big di Serie A

Garantire un nuovo difensore a mister Stefano Pioli prima che chiuda il mercato è un’assoluta priorità per il Milan. Ma il club rossonero starebbe iniziando a muovere dei passi concreti anche in vista della stagione che verrà.

Nella difesa del futuro che si immagina la società rossonera potrebbe esserci Riccardo Calafiori. Il giovane centrale del Bologna sta attirando l’attenzione delle big della Serie A, mettendo in mostra delle prestazioni autorevoli con la maglia rossoblù. Il Milan starebbe pensando al difensore classe 2002 per gettare le nuovi basi della retroguardia rossonera.

Riccardo Calafiori è un profilo che piace molto in vista dell’estate. Il promettente difensore sta crescendo in maniera esponenziale sotto la guida di mister Thiago Motta e il Milan se n’è accorto. Il giovane centrale ex Roma ha dato una svolta alla sua carriera in questa stagione, grazie all’intuizione dello stesso tecnico del Bologna. Thiago Motta gli ha cambiato ruolo, trasformandolo da esterno a centrale di difesa.

Questo piccolo cambiamento ha permesso a Riccardo Calafiori di mettere in mostra le sue reali potenzialità. Non a caso, il giovane centrale è diventato in poco tempo uno dei pilastri portanti della retroguardia del Bologna. Riccardo Calafiori è un nome che piace per il futuro in casa Milan, ma i rossoneri devono fare i conti con una big della Serie A.

Sul promettente difensore ex Basilea ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus. Il club bianconero starebbe già sondando il terreno per assicurarsi il difensore centrale del Bologna la prossima estate e questo potrebbe compromettere i piani futuri del Milan. Si prospetta un vero e proprio duello di mercato in estate per Riccardo Calafiori, un nome che continua ad essere sulla bocca di tutti in Serie A.