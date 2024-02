Percassi sul futuro di De Ketelaere: l’ha detto in diretta!

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato di quale sarà il futuro di De Ketelaere con la maglia dell’Atalanta.

Manca ormai pochissimo al big match tra Milan ed Atalanta. San Siro è pronto ad accogliere lo spettacolo della Serie A, per una serata pesante nel cammino verso la Champions League di Diavolo e Dea. Infatti i rossoneri devono provare a tenere il passo della Juventus, mentre l’Atalanta può centrare la seconda vittoria stagionale a San Siro. Tuttavia è chiaro che le due squadre potrebbero iniziare un duello a distanza, partendo da stasera, nel quale c’è anche l’incognita europea.

Infatti Milan ed Atalanta potrebbero ritrovarsi più avanti in Europa League, con entrambe le squadre che possono lottare per la possibili vittoria finale. Così, in un momento di incroci, non può mancare quello di mercato, ossia su Charles De Ketelaere. Il belga era arrivato al Milan con tantissime aspettative, con il senno di poi troppo. Poi il prestito a Bergamo ha fatto sbocciare il talento del giocatore offensivo, punta di diamante della Dea. Inoltre i bergamaschi possono spingere per il riscatto del belga, tema di cui ha parlato l’ad dell’Atalanta Luca Percassi.

Milan-Atalanta, parla Percassi

Come di consueto nel pre partita di DAZN, Luca Percassi ha rilasciato le proprie dichiarazioni ai microfoni dell’emittente del servizio di streaming. In particolare l’amministratore delegato dell’Atalanta ha parlato di diversi temi, concentrandosi in particolare sul possibile riscatto di Charles De Ketelaere. Infatti è ormai chiaro che il belga sia diventato uno dei punti fermi della Dea, galvanizzato dall’ottima cura Gasperini. Così Luca Percassi, proprio nella notte del giocatore offensivo, ha parlato delle possibilità del futuro di De Ketelaere.

Percassi ha detto: “Noi siamo contentissimi dal primo giorno in cui Charles è arrivato a Bergamo. Abbiamo scoperto un ragazzo fantastico, che si è relazionato in maniera positiva con il nostro ambiente. Ha mostrato le sue qualità dal primo allenamento, come aveva già fatto in Belgio e con qualche difficoltà al Milan. Oggi però non è il momento di parlare di mercato, ma siamo contentissimi di quello che sta facendo a Bergamo”.

Così l’ad della Dea sul possibile riscatto del belga. Le parole sono chiaramente quelle di circostanza, anche se qualcosa si legge. Infatti l’elogio del dirigente bergamasco è un chiaro segnale di voglia di riscatto. Quindi è altamente probabile che l’Atalanta vada a pagare il diritto di riscatto per portare De Ketelaere definitivamente al Gewiss Stadium. Così Gasperini metterebbe in casina un altro talento cristallino da far crescere, questa volta però di proprietà dell’Atalanta.