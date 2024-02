Il Milan di mister Stefano Pioli può guardare al futuro con ottimismo. Il tecnico rossonero torna a fare affidamento su una pedina fondamentale in difesa.

Il Milan di mister Stefano Pioli ha dato il via al suo cammino in Europa League nel migliore dei modi, ovvero, con una vittoria di grande valore nel match d’andata dei playoff contro il Rennes. La squadra rossonera ha messo le mani sul successo e su una buona parte della qualificazione agli ottavi, piegando i francesi allenati da Julien Stéphan con un roboante 3-0. La prestazione messa in mostra dal Milan è stata sontuosa, servita a dare un’ulteriore dose di continuità all’ottimo periodo sia sul piano del rendimento in campo che in termini di risultati.

Il Milan di mister Stefano Pioli è uscito dalla sfida di Europa League contro il Rennes con in mano due ottimi risultati: la vittoria e il rientro di Malick Thiaw. Dopo 79 giorni travagliati, a causa della lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, il difensore tedesco è tornato a disposizione dei rossoneri a tutti gli effetti. Il calciatore si era infortunato a fine novembre, in occasione della sfida di Champions League Milan-Borussia Dortmund. Malick Thiaw ha ripreso confidenza con il rettangolo verde proprio a margine del match contro il Rennes, entrando nella ripresa al posto di Simon Kjaer.

Pioli adesso ha un’arma in più in difesa

Il rientro di Malick Thiaw è stato accolto con grande entusiasmo da tutto l’ambiente Milan, in particolar modo da mister Stefano Pioli. Adesso, il tecnico rossonero può tornare a fare affidamento su uno dei suoi punti forti della difesa. In attesa dei rientri di Tomori e Kalulu, l’allenatore di Parma sarebbe pronto a concedere al difensore tedesco una chance dal primo minuto per la prossima gara di campionato.

La riabilitazione e la riatletizzazione di Malick Thiaw hanno portato i frutti tanto auspicati dal Milan, permettendo un rientro graduato e senza intoppi. Il difensore tedesco, che ha messo minuti nelle gambe contro il Rennes, sembrerebbe pronto a prendersi una maglia da titolare per la gara in trasferta col Monza di Raffaele Palladino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport, mister Stefano Pioli potrebbe affidare a Malick Thiaw le chiavi della difesa rossonera per la prossima sfida di campionato, in programma domenica alle ore 20:45. Impegno in cui il Milan andrà a caccia della terza vittoria di fila in campionato, che equivarrebbe al decimo risultato utile consecutivo in Serie A.

Malick Thiaw sembra pronto a prendersi le sue responsabilità contro il Monza. Il difensore è carico e lo ha dimostrato con le sue dichiarazioni rilasciate nel post gara Milan-Rennes ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di essere tornato in campo. Mi sono sentito bene. Non è stato un periodo semplice, ma ora sono tornato. E’ una bella serata anche per la squadra visto che abbiamo vinto 3-0″.