Pioli: “Non so se abbiamo fatto il massimo”, poi su Theo

Stefano Pioli ha detto la sua al termine di Milan-Napoli, toccando temi caldi come Theo Hernandez e l’Europa League.

Il Milan ha centrato una vittoria pesante contro il Napoli nel big match di giornata. Ora i rossoneri hanno messo altra pressione sulla Juventus, che domani risponderà contro l’Udinese. Tuttavia ciò che arriva di buono dalla vittoria di San Siro è quello “zero” vicino al numero dei gol subiti, nonostante gli sforzi del Napoli.

Milan-Napoli, parla Pioli

Dopo la partita Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN, dando la propria chiave di lettura sulla partita di San Siro. L’allenatore rossonero è partito da un’analisi, passando poi per Theo Hernandez, fino a giungere all’Europa League.

Pioli ha esordito così:

“Non so se è il massimo che possiamo fare, ma stiamo facendo bene ultimamente. Stiamo viaggiando sui ritmi dell’Inter, che sta facendo un campionato incredibile. Noi cercheremo di vincerle tutte e vedremo alla fine. È inutile guardarsi indietro. Ora arriva l’Europa League e ci sarà da spendere bene le energie”

Dopodiché il discorso è andato sulla fase difensiva:

“È chiaro che abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare. Però è bene aver vinto così perché c’era bisogno di lavorare in questo modo in fase difensiva. Abbiamo lottato e abbiamo voluto vincere da squadra”.

Quindi su cambi ed infortuni:

“Bennacer era solo stanco, me l’aveva detto all’intervallo. Calabria ha avuto un problema all’adduttore, ma non sappiamo l’entità. Thiaw rientra, ma non so se ci sarà dall’inizio. Vogliamo fare bene con il Rennes subito nella prima partita”.

Poi Pioli ha parlato dell’assetto tattico del Napoli e di come l’hanno preparata:

“L’ultima partita Mazzarri ha sempre scelto di mettersi a tre, ma col Verona ha cambiato. Poi a metà settimana ci aspettavamo Kvara vicino a Simeone. Nel primo tempo non abbiamo lasciato spazi quando erano a tre, poi nel secondo sono venuti fuori tornare con il 4-3-3. Eravamo preparati, ma nel secondo tempo potevamo aggredirli meglio. Alla fine ce li siamo portati in casa ed è stato pericoloso”.

Ancora sulla fase difensiva:

“Ho avuto tanti confronti con i giocatori per capire l’atteggiamento in fase difensiva. Dovevamo stare più compatti, poi sono i tre attaccanti a dare il via alla pressione. però è stato un Milan equilibrato e che ha lavorato tanto. Abbiamo vinto senza subire gol, questo deve darci forza. Dobbiamo sempre guardare avanti”.

Su Theo Hernandez:

“Per necessità Theo si era dato disponibile a fare il centrale e l’ha fatto alla grande. Ma la nostra fascia sinistra è un’arma importante con quella velocità. Li bacio anche io quando fanno gol. Theo ha avuto difficoltà l’anno scorso a smaltire il Mondiale, sia fisicamente che mentalmente. Quest’anno non sapevo come sarebbe stato, ma lui è tornato estremamente positivo. Lui è un leader che non parla tantissimo. Le partite da centrale gli hanno fatto capire quanto può essere attivo in fase difensiva”.

Nel finale Pioli ha detto la sua sull’Europa League e sul Rennes:

“Sarà difficile. L’ho vista oggi. Hanno fatto più fatica, ma stanno bene. Hanno gamba e qualità. Dobbiamo fare bene subito in casa perché sarà difficile”.

Queste le parole di Pioli al termine di Milan-Napoli.