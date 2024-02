“Potremmo fare come il Real”, l’annuncio di Scaroni sul Milan

Nel prepartita di Monza-Milan Scaroni, presidente rossonero, ha parlato ai microfoni di DAZN del tema stadio.

Tutto pronto dall’U-Power Stadium di Monza, dove il Milan si gioca le sue carte per superare la Juventus e prendersi il secondo posto in classifica. I rossoneri arrivano al semi derby con Pioli che ha deciso di spingere il tasto turnover, anche per cercare di concentrare le forze sull’obiettivo Europa League.

Monza-Milan, parla Scaroni

Nel prepartita di Monza-Milan il presidente Scaroni ha parlato ai microfoni di DAZN, dando il proprio punto di vista sulla partita e sul futuro del Milan. In particolare Scaroni ha parlato di stadio, obiettivi e di mercato per la prossima stagione.

Scaroni ha iniziato così:

“Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. La novità è che abbiamo comprato i terreni a San Donato. Noi andiamo avanti su quella strada, poi i contatti tra proprietari ci sono, ma non c’è nulla da segnalare. In parallelo c’è la possibilità di una ristrutturazione light di San Siro. Sono anni che lavoriamo sul tema stadio, non è che noi non siamo favorevoli a San Siro. Noi vogliamo starci, ma ammodernandolo. Però lavorarci con le due squadre che ci giocano è impossibile”.

Infatti per Scaroni e per il Milan il problema resta un altro:

“Bisognerebbe fare come Real e Atalanta, ma non ci sono stadi vicini con capienza simile a San Siro. Quindi abbiamo visto i terreni del possibile stadio. Ovviamente noi siamo pronti a prendere in considerazione una ristrutturazione di San Siro solo se abbiamo una garanzia se c’è la possibilità di continuare a giocarci. Io personalmente penso sia impossibile, ma non sono un ingegnere. Però se mi passano una fideiussione per l’incasso mancato ci siamo. Il problema però è quello di cui parlavo prima”.

Quindi il presidente rossonero ha concluso il discorso stadio così:

“Noi andiamo avanti con il progetto san donato e i soldi spesi sono la miglior prova delle nostre intenzione. Poi chiaramente prendiamo in considerazione le proposte nuove. Però quella di WeBuild non è la risposta al mio quesito”.

Dopodiché Scaroni ha parlato della gestione del mercato del Milan:

“Io sono un uomo d’azienda e così guardo il Milan. Il nostro obiettivo è la Champions e siamo sulla buona strada. Poi ci daremo nuovi obiettivi per la prossima stagione, tenendo un occhio sull’equilibrio economico. È la base della gestione sportiva. Abbiamo chiuso in positivo dopo decenni, poi prenderemo decisioni importanti sul mercato”.

Nel finale c’è stato anche spazio per la lotta Scudetto:

“Sarebbe un obiettivo in più rispetto alla nostra strategia, poi nel calcio tutto è possibile. Lotteremo fino alla fine per ottenere il massimo risultato possibile, ogni partita sarà una finale”.

Così Scaroni, presidente del Milan, su tantissimi temi di attualità per il mondo rossonero. In particolare il discorso stadio, con diversi rumors che si susseguono. Per questo motivo Scaroni ha chiarito qual è la posizione del Diavolo all’interno di una dinamica non solo sportiva, ma anche politica ed economica.