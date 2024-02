Rennes-Milan, Pioli senza dubbi: svelato il piano partita

Le parole del tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport, chiara indicazione sul comportamento del Milan in mezzo al campo.

Tutto pronto per l’inizio della gara tra Rennes e Milan, di scena al Roazhon Park. I rossoneri sono chiamati a difendere il largo vantaggio assicurato nella gara di andata, vinta per tre a zero grazie alla doppietta di Ruben Loftus Cheek e il ritorno al gol di Rafael Leao che ha fatto impazzire di gioia tutto il popolo di fede milanista. I meneghini credono nella vittoria della competizione, gli uomini di Stefano Pioli cercheranno di andare avanti quanto possibile, dimostrando il proprio grande spessore anche nella prestigiosa Europa League.

Lo scacchiere del tecnico emiliano cercherà di ottenere una vittoria nonostante il largo vantaggio, il Milan ha bisogno di ritrovare morale dopo la brutta sconfitta dell’U Power Stadium contro i ‘cugini’ brianzoli. I giocatori hanno tanta voglia di rivalsa, a partire da Luka Jovic che proprio nel posticipo di domenica sera si è reso autore di una ingenua espulsione che ha messo nei guai l’intera squadra. Ciononostante, il tecnico parmigiano questa sera gli ha concesso una chance dal primo minuto per tornare al gol e acquisire fiducia, la sua esperienza può fare la differenza in campo internazionale: i tifosi fanno affidamento sulle sue qualità.

Stefano Pioli a Sky: “Cercheremo di creare pericoli”

Il Milan è chiamato ad archiviare la pratica Rennes, conquistando un pass decisivo per gli ottavi di finale. L’obiettivo della formazione rossonera è arrivare alla finale di Dublino e regalare una grande gioia alla propria tifoseria, i presupposti ci sono. Intanto, a pochi istanti dal fischio di inizio del secondo atto dei sedicesimi di Europa League, sono arrivate le parole di a Sky Sport. Di seguito quanto dichiarato dal rossonero ai microfoni dell’emittente satellitare: