Salterà Milan-Rennes: arriva l’annuncio ufficiale

Novità importanti per la prossima partita in Europa League dove un giocatore salterà Milan-Rennes, di seguito è riportato quello che bisogna sapere sull’annuncio ufficiale.

Dopo la vittoria a Frosinone per 2 a 3 in rimonta, grazie ai gol di Giroud, Gabbia e Jovic all’81’ minuto, il Milan si concentra sulle prossime partite che dovrà giocare. In programma per i rossoneri troviamo, infatti, il big match domenica undici gennaio alle 20.45 in casa contro il Napoli e successivamente la prima partita in Europa League di questa stagione per la squadra di Pioli contro il Rennes giovedì 15 febbraio alle ore 21.00.

Due partite importanti per la squadra di Pioli che cerca di trovare quella continuità che è mancata nella prima parte della stagione. L’obiettivo è quello di fare bene in campo per portare a casa i punti necessari sia per poter arrivare fino in fondo alla competizione europea che il Milan non ha mai vinto, ma anche finire la stagione tra le prime quattro in classifica per poter giocare la Champions League il prossimo anno. Attualmente, infatti, i rossoneri sono al terzo posto con quarantanove punti.

Le parole di Julien Rennes su Le Fée in vista di Milan-Rennes

Tornano le partite delle competizioni europee e il Milan, giovedì 15 febbraio, dovrà affrontare il Rennes per l’andata dei playoff di Europa League per poter accedere agli ottavi. Il Rennes arriverà a Milano dopo un inizio straordinario del 2024: sei vittorie su sei partite giocate e soprattutto la qualificazione per i quarti di finale di coppa di Francia con il risultato di sei a uno contro il Sochaux. Al termine di questa sfida, l’allenatore del Rennes Julien Stéphan ha rilasciato una dichiarazione sulle condizioni del centrocampista Enzo Le Fée, uscito per infortunio. Di seguito sono riportate le sue parole.

L’allenatore del Rennes ha affermato che l’infortunio del centrocampista francese classe 2000 è serio e muscolare. Enzo Le Fée starà fuori per diverse settimane e quindi salterà la partita contro il Milan in Europa League.

Ha continuato poi dichiarando che è una brutta notizia per la squadra francese soprattutto per le tante partite che il Rennes dovrà affrontare. L’allenatore ha concluso dicendo che non sanno ancora esattamente quanto sia grave l’infortunio, ma sembra che si tratti del tendine del ginocchio.

In questa stagione, il centrocampista Enzo Le Fée ha totalizzato ventisette presenze in tutte le competizioni e realizzato 5 assist, diventando a tutti gli effetti uno dei leader tecnici della squadra.