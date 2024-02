Scendono drasticamente gli incassi del Milan: svelato il motivo

Il Milan ha perso gran parte dei ricavi a confronto con la scorsa stagione. Il motivo è da ricercarsi in un particolare.

Il Milan viaggia al momento verso la sfida contro il Napoli. Una vittoria nel big match sarebbe importantissima per i rossoneri, che darebbero un segnale forte a loro stessi ed al campionato. A loro stessi per aumentare l’aura di entusiasmo nel gruppo squadra, al campionato per provare a tenere lievemente aperto il discorso Scudetto. Infatti quello della Champions League sembra essere un capitolo ormai chiuso per tutte e tre le strisciate, che hanno accumulato un grande vantaggio sul quinto posto. Proprio quella Champions League che cambierà format nella prossima stagione, assicurando ancora più introiti ai club.

Ed è proprio di introiti che parliamo, siccome il Milan ha visto diminuire l’ottimo picco dello scorso anno. Le cause sono decisamente molteplici, ma quasi tutte sono riconducibili al percorso europeo del Diavolo. Infatti la scorsa stagione ha visto i rossoneri cavalcare fino alla semifinale di Champions League, poi persa nel doppio confronto con l’Inter. Proprio il cammino europeo aveva gonfiato le entrate del Milan, in parte per i premi UEFA ed in parte per gli introiti dello stadio. Infatti gli incassi dello scorso anno avevano registrato cifre monstre: 85 milioni come premio Champions ed altri 42 milioni dal botteghino.

Milan, incassi a confronto

È chiaro che il cammino europeo della scorsa stagione rossonera abbia foraggiato il mercato estivo del Diavolo. Inoltre la penalizzazione della Juventus ha de facto qualificato il Milan in Champions League per questa stagione, aumentando ancora di più i ricavi. Tuttavia la situazione di quest’anno è in peggioramento rispetto ai numeri del 2022/23. I motivi sono diversi, ma quasi tutti fanno capo alla Champions League. Infatti il Milan aveva ricavato circa 127 milioni di euro dalla campagna europea dello scorso anno, sommando premio UEFA ed incasso di San Siro. Tuttavia la cifra è destinata a scendere.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i numeri hanno visto una decisa discesa, riconducibile all’uscita prematura dalla Champions. Il Milan non è riuscito a passare il girone di ferro con Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, qualificandosi solamente all’Europa League. Di conseguenza i primi UEFA sono scesi a 42 milioni di euro, mentre San Siro ha visto incassare 19 milioni al botteghino. Inoltre l’assenza al Mondiale per Club alza le possibili perdite a 45 milioni di euro che solo in parte possono essere mitigare dal cammino in Europa League. Per questo motivo è importantissimo che il Milan abbia già in tasca la qualificazione alla prossima Champions League, decisamente la più ricca degli ultimi anni.