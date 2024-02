Svolta in Serie A: accordo tra Milan, Inter e Juve

Il Milan si sarebbe accordato con Inter e Juventus per portare ad un clamoroso cambiamento in Serie A. La svolta sarebbe davvero storica.

Negli ultimi anni il livello del campionato italiano è senza dubbio salito e non a caso adesso la Serie A è considerata da molti il secondo campionato più bello d’Europa, alle spalle della sola (ed inarrivabile) Premier League. Al tempo stesso però, secondo molti, non mancano le cosiddette squadre materasso che viaggiano ad un ritmo troppo più lento rispetto alle altre e che per questo motivo andrebbero escluse dal campionato, così da rendere tutto ancor più avvincente.

L’opzione di passare ad una Serie A composta da 18 squadre è considerata da molti la strada migliore. Durante gli anni molte figure all’interno del calcio italiano, uno su tutti il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, hanno proposto di passare ad un campionato a 18 squadre come ad esempio quello tedesco, dove retrocedono poi le ultime due classificate e la terzultima gioca i playout con la terza della seconda divisione.

Il tema è certamente uno dei più discussi anche nelle assemblee della Lega Serie A e sembrerebbero molti i club italiani favorevoli alla riduzione del numero di squadre in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni in questa lista sarebbero presenti anche alcuni top club e tra questi ci sarebbe anche il Milan, pronto a lottare con tutte le sue forze per far intraprendere questa strada.

Serie A a 18 squadre: anche il Milan si dice favorevole

Secondo quanto riportato da Repubblica, durante l’ultima assemblea della Lega Serie A i tre top club italiani Milan, Inter e Juventus sarebbero usciti allo scoperto e senza troppi giri di parole avrebbero aperto alla possibilità di passare ad un campionato a 18 squadre. La principale motivazione sarebbe legata al numero sempre più alto di impegni sul calendario: dall’anno prossimo infatti il format delle coppe europee cambierà e le gare aumenteranno, senza poi dimenticare il nuovo Mondiale per Club che si svolgerà per la prima volta alla fine della prossima stagione.

Ad essere contrari sono ovviamente le piccole, con il Monza (ma non solo) che sembrerebbe pronto ad opporsi in modo categorico a questa scelta. Di certo una situazione non semplice, che potrebbe portare ad una vera e propria spaccatura all’interno della Lega tra i club favorevoli e quelli contrari. Le prossime settimane sarà certamente cruciali, ma la sensazione è che si possa assistere ad un cambiamento storico che potrebbe riformare per sempre l’intero calcio italiano.