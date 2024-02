Thiago Motta si avvicina al Milan: indizio dall’agente

Non è un segreto che Thiago Motta sia finito nei radar del Milan. Inoltre il suo agente ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Grazie alla vittoria in extremis di Frosinone, il Milan ha trovato una sana dose di entusiasmo. Inoltre i rossoneri hanno anche accorciato sul secondo posto, complice la settimana negativa della Juventus. Tuttavia è chiaro che la dirigenza del Diavolo sia concentrata verso la prossima stagione. Infatti, dopo il termine del calciomercato invernale, è arrivato il momento di programmare il futuro prossimo del Milan. In particolare sono diversi i rumors che aleggiano sulla figura di Stefano Pioli, come ormai succede da diversi mesi, con la conta dei nomi che inizia a stringersi su Conte e Thiago Motta.

È chiaro che la scorsa stagione abbia messi diversi punti di domanda sul futuro di Pioli sulla panchina del Milan. Infatti, se la Juventus non fosse stata penalizzata, i rossoneri non avrebbero ottenuto l’accesso alla Champions League ed i conseguenti milioni con cui foraggiare il mercato estivo. Poi alla situazione di Pioli non fanno di certo comodo i numerosi infortuni muscolari, per i quali i tifosi del Milan addossano la colpa allo staff medico rossonero. Dunque i rumors aumentano, in particolare quelli su Thiago Motta. Soprattutto perché l’allenatore del Bologna sta facendo un ottimo lavoro con i felsinei.

Thiago Motta, parla l’agente

Thiago Motta sta dimostrando di essere uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama della Serie A. Infatti, dopo gli inizi con lo Spezia, ha riportato il Bologna in zona Europa. All’inizio dell’anno serpeggiava sulle tribune del Renato Dall’Ara il sogno Champions, anche se ora sembra più lontano. Tuttavia il lavoro di Motta è sotto gli occhi di tutti ed è per questo che il Milan potrebbe pensarci seriamente. Inoltre Dario Canovi, agente dell’allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, raccontando in parte il futuro del tecnico del Bologna.

Canovi ha detto: “Thiago non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà al Napoli. Non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori. Ha altri progetti per il suo futuro”. Quindi non c’è il Napoli in vista per l’allenatore del Bologna: così cade una pretendente. Inoltre il Milan si è mosso più volto verso il Dall’Ara per visionare i due giocatori felsinei, anche loro tra le migliori rivelazioni della Serie A. Chiaramente tanto dipende dal finale di stagione di Pioli sulla panchina del Milan. Un miracolo Scudetto ed Europa League lo blinderebbe quasi sicuramente. Anche se le parole miracolo e programmazione non vanno decisamente d’accordo.