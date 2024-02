Trattativa Brassier-Milan: come sono andate davvero le cose

A gennaio il Milan ha fatto un tentativo per il difensore Lilian Brassier. In queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla trattativa.

Il Milan è stato senza dubbio tra i club protagonisti in questa sessione di calciomercato invernale. I Rossoneri, soprattutto a causa dei numerosi infortuni, hanno dovuto correre ai ripari e sono stati costretti ad intervenire sul mercato. Tra i principali obiettivi c’era quello di un centrale di difesa e si è deciso di richiamare Mattia Gabbia dal prestito al Villarreal. Al tempo stesso però la dirigenza ha sondato altri nomi e nella lista degli obiettivi c’era anche Lilian Brassier.

Il classe ’99 del Brest è stato corteggiato per molto tempo, ma alla fine non è arrivata l’accelerata decisiva. Almeno per la sessione invernale il Diavolo ha deciso di non spendere, ma non è da escludere che in estate possano essere riaperti i colloqui con il club francese, con l’obiettivo di portare nella Milano rossonera uno dei centrali più promettenti d’Europa.

Nelle ultime ore sono inoltre emerse nuove indiscrezioni sulla trattativa imbastita dal Milan per portare in rossonero il francese già in questa finestra di mercato. La richiesta del Brest si è sempre aggirata attorno ai 15 milioni di euro, ma secondo le ultime notizie il Milan ha provato ad abbassare le pretese del club francese inserendo nella trattativa un rossonero.

Milan su Brassier: Pellegrini inserito come come contropartita

Il Milan è stato senza dubbio tra i club che più si è interessato a Brassier in questa sessione di calciomercato e secondo quando riportato da Telefoot, la dirigenza rossonera ci ha provato fino all’ultimo e per provare a convincere il Brest sembrerebbe aver inserito nell’affare il giovane Marco Pellegrino, arrivato quest’estate. I francesi hanno però rispedito la proposta al mittente e così il centrale argentino è stato mandato in prestito alla Salernitana di Filippo Inzaghi.

Almeno per il momento il Milan ha quindi deciso di mollare la presa sul giocatore, ma l’interesse resta vivo ed è per questo motivo che in estate potrebbe arrivare un nuovo affondo. Senza dubbio i nomi sondati per la difesa saranno molti e per ora sono già circolati i nomi di Alessandro Buongiorno del Torino (per il quale servirà però un’offerta sicuramente più alta), Lloyd Kelly del Bournemouth e Tosin Adarabioyo del Fulham (entrambi in scadenza di contratto e quindi possibili parametri zero).