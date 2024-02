UFFICIALE – Il Milan cede l’attaccante: trasferimento in Serie B

Il Milan in questa finestra di mercato è stato particolarmente attivo in entrata. Queste ultime ore di mercato però hanno visto il Milan particolarmente attivo sul fronte cessioni. Proprio pochi istanti fa è stata ufficializzata la cessione di un rossonero.

Il mercato è ormai in chiusura, con il gong finale che ci sarà alle 20:00. Si appresta a chiudersi anche questa finestra di mercato, in cui i rossoneri sono stati abbastanza attivi dall’inizio alla fine.

Dopo un inizio forte sul mercato in entrata, con gli innesti di Gabbia e Terracciano, si è passato sul fronte cessione. Proprio poco fa è arrivata l’ufficialità della cessione di un’attaccante.

UFFICIALE – Il Milan cede l’attaccante in Serie B

L’ultimo giorno di mercato è stato caratterizzato da un Milan particolarmente attivo sul fronte cessioni. Dopo una sessione in cui i rossoneri si sono fortemente esposti sul mercato in entrata, è arrivato il tempo di piazzare alcuni rossoneri. Sul tavolo delle trattative c’erano alcuni giocatori in cerca di un nuovo club in cui poter trovare maggiore spazio. A salutare il Milan è stato Marco Pellegrino, che si è trasferito alla Salernitana, ma non è l’unica cessione dei rossoneri. Difatti poco fa il Milan ha ufficializzato la cessione di Chaka Traorè in prestito al Palermo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Chaka Traorè al Palermo FC.

Il Club rossonero augura a Chaka le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva”.

Dunque anche Traorè saluta il Milan fino al termine della stagione, dove si proverà a mettere in mostra con la maglia del Palermo