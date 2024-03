Ansia Milan, infortunio Bennacer: le ultime sulle condizioni

Arrivano brutte notizie per Pioli e il suo Milan, spavento per le condizioni di Bennacer, già di ritorno a Milano dopo l’infortunio.

A Milano, sponda rossonera si ritorna in campo quest’oggi per iniziare a preparare la sfida di sabato 30 marzo contro la Fiorentina. Sono però numerosi gli assenti impegnati con le nazionali o indisponibili causa infortunio. Nelle ultime uscite abbiamo visto un Milan più o meno convincente a livello di prestazioni, ma capace in ogni caso di portare a casa il risultato, che è ciò che conta. La squadra di Pioli arriva da 5 successi consecutivi, due dei quali contro lo Slavia Praga, che hanno permesso ai rossoneri di avanzare ai quarti di finale di Europa League dove affronteranno la Roma.

Uno degli obiettivi del Diavolo è quello di ritardare il più possibile la vittoria del campionato dei cugini interisti, che hanno 14 lunghezze di vantaggio e sperano di cucire la seconda stella sul petto proprio nel derby contro il Milan (in programma lunedì 22 aprile). Inoltre, la speranza dei tifosi, è quella di vedere la squadra arrivare fino in fondo in Europa League, in modo da avere la possibilità di chiudere la stagione con almeno un trofeo. A preoccupare Pioli, però, sono le condizioni fisiche di Bennacer, alle prese con un infortunio.

Milan, Bennacer ha un leggero problema fisico, lascia il ritiro della nazionale algerina

Il centrocampista Ismael Bennacer è già di ritorno dall’Algeria verso Milano. Il motivo è un leggero problema fisico che ha fatto propendere la federazione algerina, in comune accordo con il Milan, a non correre rischi: da qui la decisione di permetterne immediatamente il rientro in Italia per favorirne le cure. Al momento, da ciò che filtra, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Ricordiamo che l’ex Empoli è stato costretto a saltare i primi mesi dell’attuale stagione per l’intervento al ginocchio subito dopo l’infortunio arrivato nella partita contro l’Inter nelle semifinali della scorsa edizione di Champions League.

Inoltre Pioli ha dovuto fare a meno del perno del suo centrocampo anche per tutto il mese di gennaio, a causa della Coppa d’Africa e di un problemino all’adduttore accusato dal centrocampista al ritorno dall’impegno con la sua nazionale. In questa stagione quindi, l’impiego di Bennacer è stato sicuramente inferiore rispetto all’anno passato, con un totale di 15 presenze in tutte le competizioni e 1 solo gol

Pioli spera che, sfruttando la pausa per le nazionali, il suo centrocampista abbia il tempo sufficiente per recuperare la condizione adatta ed essere a disposizione per la sfida contro la Fiorentina.