Buongiorno al Milan? La rivelazione del difensore apre allo scenario

Alessandro Buongiorno continua ad essere l’oggetto del desiderio del Milan. Il giocatore ha rilasciato un’intervista dove ha parlato anche del proprio futuro.

Il Milan sembra aver trovato il proprio equilibrio, tra campionato ed Europa League, dove si è qualificata ai quarti di finale. I rossoneri in Serie A sono riusciti a sorpassare la Juventus in classifica e posizionarsi al secondo posto a più tre dai bianconeri. Adesso il Milan dovrà continuare il proprio percorso in Europa sperando di arrivare più infondo possibile ma è vietato perdere di vista anche il campionato, visto che tra gli obiettivi c’è ancora quello di arrivare in Champions il prossimo anno.

Nel frattempo però la dirigenza rossonera pensa comunque al futuro e a come rinforzare la propria rosa e tra i nomi che continuano ad essere accostati al club c’è ancora una volta quello di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino piace da diverso tempo al Milan ed è convinto che davanti al giocatore ci sia una carriera luminosa. Per questo motivo sia Moncada che Furlani stanno provando a trovare un accordo con il presidente del Torino Urbano Cairo.

Buongiorno e l’indiscrezione sul suo futuro

Nonostante il Milan sia intenzionato a portarlo a Milanello a tutti i costi dall’altra parte il Torino non farà sconti e non lo metterà di sua spontanea volontà sul mercato. L’intenzione della società granata sarebbe quella di tenerlo, spingendo anche sul legame che lega lo stesso Buongiorno con il Toro. Dopo tutto più volte lo stesso giocatore ha ammesso che è la squadra per cui tifa da quando era bambino e in cui gioca sin dalla Scuola calcio.

In merito al suo futuro, Alessandro Buongiorno ha recentemente rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio dove ha parlato anche dei propri sogni. Il giocatore ha ammesso che tra i suoi desideri più grandi c’è quello di giocare la Champions: «La Champions League è uno di questi, certo che mi piacerebbe giocarla».

Insomma come tutti i giocatori che nascono e crescono con il pallone da calcio tra i piedi sognare di giocare le notti europee è il sogno più grande da riuscire ad avverare. Restando a Torino Buongiorno difficilmente potrà realizzare questo grande obiettivo, almeno nel breve tempo. Motivo per il quale nel caso in cui il difensore voglia provare già ora, avendo 24 anni ed essendo nel pieno della carriera, dovrà per forza valutare scenari differenti per il proprio futuro.