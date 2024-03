Calciomercato, il Milan ha un obiettivo: deve giocare d’anticipo!

Gli obiettivi del Milan sono sul taccuino di tante big europee. Quindi la dirigenza rossonera dovrà muoversi con intelligenza.

La pausa nazionali ha spostato il focus principale degli appassionati. Si è passati dalla Serie A e dalle coppe europee al calcio delle selezioni nazionali, con l’Italia impegnato in due amichevoli negli States. Amichevoli volte a preparare con massima attenzione l’impegno dell’estate Azzurra, ossia Euro 2024. Inoltre la sosta ha dato tempo alle dirigenze di fare i primi passi verso la prossima stagione, considerando come il periodo della programmazione sia quello che stiamo vivendo. Tuttavia è chiaro che la situazione in casa Milan sia fisiologicamente complicata, considerando l’inchiesta sul passaggio Elliot-Red Bird. Sta di fatto che la squadra mercato si muove.

Tra l’altro si muove in una chiara direzione, siccome la possibilità che Giroud saluti Milano a fine stagione c’è e non ha basse quotazioni. Di conseguenza la situazione bomber è quella che sta diventando pian piano più spinosa per la prossima stagione rossonera. Non è un segreto che i nomi principali siano due: Joshua Zirkzee e Viktor Gyokeres. I due attaccanti stanno stupendo nelle rispettive squadre, se pur in maniera diversa. L’attaccante del Bologna è una perla in grado di creare calcio, mentre il bomber dello Sporting Lisbona ha i connotati della macchina da gol. Però il Milan deve muoversi e deve farlo in fretta: la Premier League non aspetta.

Milan, rebus attacco

Il Milan dovrà verosimilmente cambiare almeno parte del suo reparto offensivo nella prossima stagione. Infatti i rumors che vogliono Giroud a svernare in MLS nella prossima stagione si fanno più insistenti. Quindi il Diavolo deve scegliere chi far cadere dalla torre: Zirkzee o Gyokeres? Entrambi hanno mercato, entrambi si avvicinano alla quotazione dei 50 milioni di euro ed entrambi, come spiegato da Sportmediaset, sentono le sirene della Premier League. Per questo motivo il Milan deve muoversi in anticipo: la concorrenza economica non esiste con le squadre inglesi.

Da un lato al Bologna farebbe veramente comodo un’offerta monstre per Zirkzee. Infatti i rossoblù potrebbero reinvestire la somma per creare una rosa profonda con vista stabile sull’Europa. Invece dall’altro lato lo Sporting fa affari esclusivamente di livello ed in più la clausola rescissoria da 100 milioni funziona da esca. È chiaro che si possa trattare, ma per nulla al mondo i portoghesi scenderebbero sotto i 50 milioni di euro. 50 milioni che per una big italiana sono tantissimi, mentre rappresentano una cifra abbordabile per tante squadre di Premier. Quindi il Milan dovrà puntare su altro, magari usando Ibrahimovic come leva emotiva su cui muovere il proprio mercato.