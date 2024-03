Camarda-Milan, ci siamo per il rinnovo: cifre e dettagli

Francesco Camarda, attaccante classe 2008, dovrebbe rinnovare con il Milan. Così il baby bomber sarà il punto di riferimento del futuro.

Ormai è chiaro che il Milan sia uscito di peso dalla lotta Scudetto. L’Inter ha preso il largo e sembra impossibile da scalfire per solidità del gruppo e per ineluttabilità dei suoi principi di gioco. Di conseguenza l’ambizione rossonera per la Serie A può spingersi solamente al secondo posto, occupato da una Juventus che vive un momento complicato. Dopodiché resta l’Europa League, innalzata ad obiettivo numero uno della stagione rossonera per un motivo: resta solo quello. Per questo motivo è normale che la dirigenza rossonera abbia deciso di guardare avanti, programmando già il futuro del Milan.

Quindi se si parla di futuro non si può escludere dal discorso Francesco Camarda, attaccante classe 2008 della primavera rossonera. In primo luogo perché Camarda ha già fatto il suo esordio con i grandi, prendendosi la pericolosa effige del predestinato. Poi perché siamo in aria di rinnovo, come raccontato dal Quotidiano Sportivo. In particolare i tifosi rossoneri, tanti dei quali si sono già innamorati del classe 2008, possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti alcune dichiarazioni del procuratore Giuseppe Riso, avevano spaventato la platea del Diavolo. Dichiarazioni che però hanno fruttato, siccome è pronto un contratto triennale per il baby bomber.

Milan, Camarda rinnova

Non è un segreto che il Milan avesse un forte interesse a continuare insieme il rapporto con Camarda. Così darà dunque secondo il Quotidiano Sportivo. Infatti l’attaccante classe 2008, che compirà gli anni il 10 marzo, riceverà come regalo un bel rinnovo fino al 2027. Data che non è né simbolica e né casuale, siccome l’attaccante è ancora minorenne. Infatti il regolamento prevede un contratto massimo di tre anni per i giocatori che non hanno ancora superato i diciotto anni. Inoltre Camarda dovrebbe andare a percepire circa 400mila euro a stagione più bonus, avvicinandosi ancora di più al mondo dei grandi.

Inoltre c’è un altro discorso che si muove parallelamente a quello del rinnovo. Infatti è probabile che l’entourage del ragazzo abbia ricevuto un certo tipo di indicazioni sulla creazione del Milan U23, squadra che potrebbe prendere parte al campionato di Serie C. È chiaro che se i rossoneri dovessero seguire il solco scavato da Juventus ed Atalanta, Camarda avrebbe un gradino da usare come trampolino per la Serie A. Gradino in cui troverebbe spazio, siccome a Milano è considerato un predestinato. Predestinato che ha detto di no alle proposte di alcune big europee e che ora sta facendo sempre più passi verso la prima squadra del Milan.