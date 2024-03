Convocati Inghilterra, Southgate fa infuriare i tifosi del Milan

La sorprendente decisione del commissario tecnico dell’Inghilterra Southgate scatena la rabbia dei tifosi rossoneri.

Vittoria importante per il Milan che, nel tardo pomeriggio di ieri, è riuscito a strappare il pass per accedere ai quarti di finale di Europa League. Gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti ad avere l’ultima parola sui cechi dello Slavia Praga, sconfitti per 1 a 3 dopo il 4 a 2 della gara di andata. L’obiettivo dei rossoneri è quello di proseguire quanto possibile il percorso nella competizione europea: nel prossimo turno, la compagine meneghina si misurerà con la Roma, una delle peggiori formazioni da affrontare in questo momento.

Il doppio confronto con i giallorossi andrà in scena a partire da giovedì 11 aprile, con il primo atto dei quarti di finale in programma tra le mura amiche di San Siro così come avvenuto in occasione degli ottavi di finale. Il prosieguo nel torneo internazionale è stato garantito da un ottimo lavoro portato a termine dal tecnico rossonero, agevolato in gran parte dalle splendide prestazioni di Ruben Loftus Cheek: il centrocampista inglese, alla prima stagione in maglia milanista, ha lasciato il segno in entrambe le gare con ben due gol. Il suo impatto con il Diavolo è stato devastante, l’ex Chelsea sta dimostrando enormi qualità. Attenzione, perché per lui e il connazionale Fikayo Tomori sono in arrivo importanti notizie.

Milan, Southgate sorprende tutti: la decisione su Tomori e Loftus-Cheek

Tra le note liete della stagione del Milan appare, senz’alcun dubbio, Ruben Loftus Cheek: il classe ’96 si sta rendendo autore di una splendida stagione, bruciando ogni tappa. L’ex Chelsea si è calato alla perfezione nella realtà rossonera, merito presumibilmente del connazionale Fikayo Tomori, altro pilastro della rosa milanista.

Per i due inglesi, tuttavia, arrivano pessime notizie poiché il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha deciso di escluderli dalla lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale.

Nella lista dei calciatori chiamati a rispondere alla convocazione per le prossime sfide contro Brasile e Belgio, infatti, non compaiono i due campioni del Milan. Il popolo milanista è infuriato per l’assenza di Loftus Cheek, autore fin qui di una stagione impeccabile: l’ex centrocampista del Chelsea sogna di disputare i prossimi Europei in Germania, inevitabilmente dovrà dare continuità alle proprie prestazioni.

Risulta maggiormente comprensibile, invece, l’esclusione del centrale difensivo da poco rientrato pienamente in seguito a un problema fisico che lo ha tenuto a lungo ai box.