“Deve accettare il Milan”, l’ex Toro non ha dubbi: l’ha detto in conferenza

Durante la conferenza stampa l’ex granata non ha avuto nessun dubbio: il giocatore deve andare al Milan. Ecco le parole che fanno sognare i fan rossoneri.

Mancano poco più di 24 ore alla sfida di Europa League tra Milan e Slavia Praga. I rossoneri, come sostenuto in conferenza stampa da Pioli e Adli, sanno di dover affrontare un avversario non facile ma si faranno trovare pronti. L’obiettivo è passare al turno successivo ed entrare tra le migliori otto del torneo. Dopo il Rennes, Pioli vuole battere anche i cechi provando a non subire gol come invece è accaduto nella gara di ritorno contro i francesi. Bisognerà limitare l’attacco avversario il più possibile per poter centrare la qualificazione.

Lo Slavia Praga, dal canto suo, proverà a dare filo da torcere ai rossoneri cercando di tenere duro nella gara di domani a San Siro per poi sfruttare il fattore campo al ritorno in Repubblica Ceca. La squadra allenata da Trpisovsky è seconda nel suo campionato ed è reduce dallo 0-0 nel derby contro lo Sparta Praga, primo in classifica con un vantaggio di quattro punti. Nella conferenza stampa di oggi ha parlato ai microfoni anche un ex del nostro campionato che ha voluto mandare un messaggio ad un suo ex compagno di squadra spronandolo ad accettare i rossoneri.

Zima e le sue parole su Buongiorno

L’ex calciatore del Torino e compagno di Buongiorno, David Zima, ha parlato nella conferenza stampa dello Slavia Praga insieme al suo allenatore. Sul possibile passaggio di Buongiorno tra le fila del Milan ha detto:

“Se avrà l’offerta per andare al Milan, sicuramente ci deve andare: per lui è una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte come il Milan”.

Chiaro il messaggio lanciato da Zima al suo ex compagno di squadra. Il difensore del Torino dovrebbe accettare senza esitare la possibile proposta da parte del Milan. Sarebbe un’occasione ghiotta per il salto di qualità della sua carriera. Il difensore della nazionale ceca, in seguito, ha parlato delle sue gare a San Siro con la maglia granata:

“Ho giocato qui e ho dei buoni ricordi. Abbiamo vinto qui col Torino in Coppa. È uno stadio bellissimo, in cui gioca una squadra molto entusiasmante per il calcio”.

Zima ha risposto anche alle domande sulla marcatura che dovrà fare su Rafael Leao, affrontato già in passato: