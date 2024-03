Futuro Giroud, l’MLS insiste: tutto dipenderà da un aspetto

L’MLS insiste per Olivier Giroud, che potrebbe lasciare l’Italia a fine stagione. Un aspetto sarà cruciale.

Sono ore molto importanti per il Milan, che alle ore 15 scenderà in campo al Bentegodi contro il Verona. Un buon periodo per i rossoneri, che hanno passato il turno con lo Slavia Praga e ai quarti di finale incontreranno la Roma di mister Daniele De Rossi. Si prospettano gare interessante e obiettivi che mister Stefano Pioli deve ancora raggiungere, la gara di oggi rappresenta un ostacolo non indifferente. Alcuni cambi alla formazione, con Giroud e Thiaw che dovrebbero partire dalla panchina, spazio a Okafor dal 1′.

Nelle ultime ore si è parlato molto del bomber francese, che finora ha regalato alla pizza rossonera molte gioie grazie ai suoi gol e al grande lavoro fatto a servizio della squadra. Un leader esemplare che è amato da tutti i fan rossoneri, innamorati non solo dei suoi gol ma anche delle sue prestazioni. Un attaccante decisivo, ma in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, motivo per cui la sua permanenza a Milano non è scontata.

Giroud-Milan, sarà addio? Il futuro è incerto

Infatti, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Arsenal starebbe valutando di concludere la carriera in MLS e la decisione finale verrà presa nel mese di maggio. Giroud immagina il suo futuro a New York o Los Angeles ma la sua scelta non si baserà sull’età che ogni anno avanza o su possibili cali di rendimento. Il francese ha regalato tanti gol al calcio e qualsiasi decisione verrà presa di comune accordo con la famiglia, per dare priorità al futuro dei figli. Non c’è nulla di certo, ma Olivier avrà tante strade da intraprendere a disposizione.

In questa stagione registra già 12 gol in Serie A, uno in Champions League e uno in Europa League. Numeri impressionanti in questi anni, pagato un milione dal Milan che in cambio ha ricevuto ben 46 gol. Qualora oggi dovesse segnare al Bentegodi toccherebbe quota 15 gol in stagione e sarebbe prossimo a raggiungere quota 20. La Rosea ha fatto sapere che la società rossonera starebbe già cercando qualche sostituto di livello, le candidature avanzano per un posto da protagonista nel Milan.

In cima alla lista ci sono Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. Il primo garantirebbe più qualità dal punto di vista tecnico, mentre il secondo permetterebbe di ottenere più profondità al Milan e mettere al servizio della squadra fisicità e presenza in area. Entrambi non facili da prendere, ma il club rossonero dovrà fare una scelta e puntare su un attaccante giovane.