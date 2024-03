Guirassy-Milan, nuovo annuncio: adesso cambia tutto

Serhou Guirassy al Milan? Arriva il nuovo annuncio. Adesso cambia tutto, la situazione tra Milan e Stoccarda.

Sono ore molto importanti in casa Milan, che dopo la vittoria per 1-0 con la Lazio arrivata nel finale grazie al gol di Okafor prepara la sfida di Europa League allo Slavia Praga. La gara di andata si terrà giovedì alle ore 21:00, presso lo Stadio San Siro. Una sfida insidiosa ma alla portata dei ragazzi di mister Stefano Pioli, che intendono arrivare fino in fondo e provare a vincere una competizione che rialzerebbe le valutazioni fatte a questa stagione, dove alcune occasioni sono state buttate e i tifosi non sono contentissimi.

Saranno mesi intensi per la tifoseria rossonera, che è ansiosa di capire quali saranno i presupposti per la prossima stagione. I supporters vogliono tornare a vedere la squadra alzare trofei e con tutta probabilità Stefano Pioli saluterà a fine stagione dopo ben 5 anni di Milan, nei quali è arrivato anche il diciannovesimo scudetto. Un futuro da scrivere e un calciomercato da fare per il club rossonero, che dovrà trovare una soluzione offensiva in più vista l’età di Olivier Giroud, che va rinnovato e aiutato nelle rotazioni.

Stoccarda, il ds gela il Milan: “Guirassy a suo agio, può restare”

Uno dei giocatori più accostati all’Italia negli ultimi mesi è Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda e autore di 22 gol in questa stagione con il club tedesco. Il bomber della Guinea è seguito da molti club, ma in Italia il più vicino sembra essere stato il Milan e non è da escludere un nuovo tentativo in vista della stagione 2024-2025.

Il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wolhlgemuth, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kicker in merito al futuro di Guirassy. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nelle ultime due sessioni di mercato la prospettiva di partenza da parte di Guirassy è stata ribaltata e alla fine è sempre rimasto qui. Forse troveremo altri spunti e mezzi per convincerlo a restare, il tavolo è aperto. Lui si sente a suo agio qui, la classifica può portare i nostri calciatori a fare decisioni che possono andare a nostro favore come a nostro sfavore”.

Il ds è stato chiaro, la volontà è quella di tenere Guirassy nonostante il prezzo sia aumentato decisamente e la possibilità di venderlo ad una grande cifra non è da escludere. Sarà un’estate lunga e i rossoneri potrebbero non mollare l’obiettivo che apporterebbe forza e resistenza al servizio dei colori rossoneri.