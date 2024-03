Hellas Verona-Milan, la probabile formazione: due mosse a sorpresa

Rossoneri in campo domani al Bentegodi per Hellas Verona-Milan. Pioli pronto a schierare a sorpresa due calciatori nella formazione iniziale.

Il Milan torna a giocare in campionato dopo la vittoria di Praga in Europa League contro lo Slavia. Dopo il passaggio del turno e il sorteggio di ieri che ha visto la Roma come prossima avversaria ai quarti, i rossoneri vogliono difendere il secondo posto conquistato settimana scorsa. La vittoria di misura contro l’Empoli, infatti, ha permesso il sorpasso sulla Juve di Allegri che si è fatta fermata in casa dall’Atalanta sul 2-2. Mantenere questa posizione in classifica prima della sosta potrebbe dare una maggiore carica in vista del rush finale tra campionato ed Europa League, ormai obiettivo primario del club.

In vista di domani, il tecnico emiliano è pronto a cambiare qualcosa per far rifiatare qualche giocatore dopo giovedì. Pioli, infatti, potrebbe schierare qualche calciatore a sorpresa nella sfida di domani contro l’Hellas Verona. Le decisioni da parte dell’allenatore saranno prese soltanto all’ultimo minuto ma ecco quale potrebbe essere la probabile formazione del Milan.

Verona-Milan: possibili sorprese nella formazione di domani

Stefano Pioli potrebbe cambiare qualcosa per Hellas Verona-Milan in programma domani alle ore 15. Due potrebbero essere le sorprese: Maignan tra i pali, che si è allenato regolarmente oggi dopo non aver riscontrato nessun tipo di lesione dopo la trasferta di Praga, e il rientro di Davide Calabria sulla destra. Due buone notizie per i tifosi del Milan che possono contare sul ritorno di due grandi protagonisti della stagione rossonera.

Tra gli altri dubbi di Pioli ci sarebbe da capire chi partirà dal primo minuto in difesa: uno tra Matteo Gabbia e Malick Thiaw affiancherà Fikayo Tomori. Il secondo sarebbe in vantaggio rispetto all’ex Villarreal. In ballottaggio anche Olivier Giroud che, dopo aver giocato 90 minuti contro lo Slavia Praga potrebbe rifiatare e lasciare la maglia da titolare al suo compagno di reparto Luka Jovic.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

Un solo dubbio da risolvere per l’allenatore del Verona Baroni che deve decidere se schierare dal primo minuto Noslin o Swiderski, con il primo in vantaggio sul secondo. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa delle ultime uscite in campionato.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua; Magnani; Dawidowicz; Cabal; Duda; Serdar; Suslov; Folorunsho; Lazovic; Noslin. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli