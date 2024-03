Indagine Casa Milan, c’è l’ultim’ora: “Non è tra gli indagati”

Arriva un importante aggiornamento sul clamoroso accaduto dell’ultim’ora, analizzata la complicità del patron rossonero.

Giorni di preparazione per il Milan in vista del prossimo impegno di Europa League, programmato giovedì alle ore 18:45 contro lo Slavia Praga. I rossoneri sono chiamati a blindare la qualificazione ai quarti di finale della competizione, la gara di andata si è conclusa sul risultato di quattro a due per gli uomini di Stefano Pioli che, nonostante il cartellino rosso rimediato dagli ospiti nei primi minuti, non sono riusciti a prendere il largo ma anzi sono stati più volte ripresi. Nel post partita non sono mancate le critiche nei confronti del tecnico milanista e della squadra che, a detta dei tifosi meneghini, avrebbero dovuto incidere maggiormente.

Proprio il popolo di fede rossonera chiede alla società la sostituzione di Pioli a fine campionato, la storia d’amore che ha fruttato uno Scudetto sembra essere ormai giunta al capolinea. I piani alti del club lombardo sono già a lavoro per trovare il possibile sostituto, ma attenzione perché c’è una vicenda che disturba la serenità del Diavolo: stiamo parlando del blitz della Guardia di Finanza a Casa Milan a causa dell’indagine sul passaggio di proprietà del club a Red Bird.

Blitz in Casa Milan, la posizione di Scaroni

Ha dell’incredibile quanto accaduto nelle ultime ore con la Guardia di Finanza che sta perquisendo la sede del Milan in merito all’indagine sulla cessione della società di Via Aldo Rossi da Elliott a Red Bird. Sono diversi gli indagati in casa rossonera, attenzione perché potrebbe scatenarsi un vero e proprio terremoto che potrebbe mettere nei guai il club. Tra questi, però, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera non figura il presidente Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan. La notizia sta facendo discutere poiché, secondo il quotidiano, appare decisamente raro che il patron sia stato estraneo alla volontà del Milan di proseguire violando la legge.

Saranno da attendere futuri sviluppi della vicenda che ha scosso gli animi in casa rossonera, i tifosi di fede milanista attendono con trepidazione nella speranza che l’episodio non scateni tristi epiloghi che possano mettere nei guai il club. I sostenitori cercheranno di distrarsi dalla vicenda a partire da giovedì, la squadra è chiamata a dare una forte risposta emotiva e a riportare serenità nei cuori del popolo milanista che sperano di mantenere saldo il posizionamento nella seconda classe in campionato e, al contempo, di proseguire il percorso europeo.