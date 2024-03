Infortunio Maignan, c’è la notizia dell’ultim’ora: i dettagli

Infortunio Maignan, dopo il fastidio accusato durante l’ultimo match di campionato contro il Verona, arrivano alcune novità dal ritiro della Francia.

Con la vittoria conquistata allo Stadio Bentegodi contro il Verona, la squadra di Stefano Pioli ha mantenuto il secondo posto in classifica allungando sulla Juventus, fermata in casa dal Genoa. Per il Milan arrivare secondo in campionato sarebbe fondamentale, dato che permetterebbe ai rossoneri di staccare un pass per la Supercoppa dell’anno prossimo. Le tre vittorie consecutive in Serie A ed il passaggio del turno in Europa League hanno portato serenità all’ambiente, con la voglia di vincere il testa a testa contro i bianconeri e di arrivare fino in fondo in Europa.

Nonostante le buone sensazioni del campo, il problema infortunati continua a tenere in ansia tutti a Milanello, soprattutto durante la sosta delle nazionali. Nell’ultima partita di campionato Mike Maignan aveva infatti avvertito un fastidio alla coscia dopo una parata su Swiderski. Il francese, dopo essere rimasto a terra, si era rialzato e aveva proseguito regolarmente la partita fino al triplice fischio. Negli scorsi giorni, dopo essere partito regolarmente per le partite con la sua nazionale, il classe 1995 non ha però preso parte agli allenamenti con la squadra.

Infortunio Maignan: buone notizie per il Milan

Come riportato negli scorsi giorni da Le Parisien Mike Maignan non aveva preso parte agli allenamenti con la squadra. Tuttavia l’assenza alle sedute sono state frutto di un accordo tra il Milan e la Nazionale allenata da Deschamps, con il club rossonero che difatti avrebbe consigliato allo staff del tecnico di non far lavorare il portiere e di lasciarlo a riposo per non peggiorare le sue condizioni. Nella giornata di oggi il portiere del Milan è tornato ad allenarsi normalmente con i compagni, ed è partito insieme al resto della squadra per Lione, dove domani andrà in scena l’amichevole contro la Germania.

Contro i tedeschi Maignan dovrebbe partire dal primo minuto, ma la situazione sarà maggiormente chiara dopo l’allenamento odierno. Sospiro di sollievo anche per Stefano Pioli, che non dovrà fare a meno del suo leader tra i pali nelle prossime gare. Brutte notizie invece dal ritiro dell’Algeria, dove il ct Vladimir Petkovoc ha rimandato a casa Ismaël Bennacer per un problema fisico.

Il centrocampista dovrà rinunciare ai prossimi impegni con la nazionale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno dallo staff rossonero. L’ex giocatore dell’Empoli non dovrebbe però avere nulla di grave e potrebbe essere già a disposizione per la gara contro la Fiorentina, dopo la sosta.