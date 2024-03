Infortunio Maignan, l’esito degli esami strumentali: l’annuncio

Importanti notizie in arrivo in merito al problema accusato dall’estremo difensore rossonero, il responso degli esami.

Il Milan si gode l’accesso ai quarti di finale di Europa League, ottenuti grazie alla duplice vittoria rifilata ai cechi dello Slavia Praga. I rossoneri sono riusciti a imporsi per la seconda volta sull’ostica compagine che non è riuscita a portare a termine la tanto attesa impresa, lo scacchiere di Stefano Pioli non si è lasciato trovare impreparato e ha saputo sfruttare le difficoltà degli avversari, aspetto che era mancato nella precedente sfida di San Siro della settimana scorsa. Il prossimo match in campo europeo sarà disputato con la Roma, per l’ennesima volta il Diavolo si troverà di fronte una squadra italiana in Europa.

Facendo un passo indietro, la gara disputatasi nel tardo pomeriggio di ieri alla Fortuna Arena di Praga ha regalato un grande spavento ai tifosi milanisti poiché Mike Maignan si è visto costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco dopo soli 21′. L’estremo difensore francese ha accusato un problema al ginocchio destro, causando grande apprensione e preoccupazione nei cuori rossoneri che hanno temuto il peggio. Nonostante il forte spavento, alcuni istanti in seguito alla partita sono arrivate le prime rassicurazioni, ma attenzione perché nella giornata odierna il fuoriclasse in maglia numero 16 si è sottoposto agli esami clinico strumentali che hanno appena svelato l’entità del suo infortunio.

Milan, l’esito dei controlli per l’infortunio di Maignan

Il Milan è riuscito a strappare il pass decisivo per disputare i quarti di finale di Europa League, che si giocheranno contro la Roma. La gara di ieri, oltre ad aver regalato una grande gioia, ha provocato forte apprensione riguardo l’infortunio di Maignan. Dopo aver lasciato tutti con il fiato sospeso a causa del problema al ginocchio destro rimediato nei primi istanti di gioco, sono in arrivo ottime notizie: gli esami a cui si è sottoposto il portiere francese, come riferito da gianlucadimarzio.com, hanno evidenziato una forte contusione al ginocchio destro, escludendo un interessamento capsulo – legamentoso del ginocchio che scongiura infortuni decisamente più preoccupanti come lesioni.

Sospiro di sollievo per tutto l’ambiente milanista, il portiere stringerà i denti per essere presente già nella trasferta del Bentegodi, ma resta comunque in dubbio la sua presenza. Marco Sportiello è pronto a scaldare i motori per sostituire il formidabile estremo difensore della Francia, l’esperienza dell’ex Atalanta del campionato lascia dormire sonni tranquilli a tutto l’ambiente di fede rossonera.