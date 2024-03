Lazio-Milan, ancora polemiche: che bordata su Pulisic

Lazio-Milan, continuano le polemiche su Christian Pulisic, che bordata. Arriva lo sfogo in diretta sull’episodio del big match.

Sono passati quasi 3 giorni e le polemiche non hanno fine. Lazio-Milan ha infiammato il weekend di Serie A ma non lo ha fatto di certo per il calcio spettacolo, visto che il primo gol è arrivato all’88’, ma grazie agli episodi che hanno portato l’arbitro Di Bello a estrarre 3 cartellini rossi che hanno fatto infuriare la società biancoceleste. Negli ultimi giorni Claudio Lotito ha tuonato contro il sistema e ha rivelato l’amarezza che in questo momento i ragazzi di mister Maurizio Sarri stanno vivendo.

Nelle ultime ore al centro delle attenzioni sono finiti Luca Pellegrini e Christian Pulisic, quest’ultimo soggetto a molte critiche per aver causato la seconda ammonizione dell’ex Juventus, che reclamava uno stop al gioco dopo aver visto Castellanos a terra. Il terzino italiano non ha buttato la palla fuori e l’esterno americano ne ha approfittato per prendere fallo e causare quindi l’inferiorità numerica della Lazio.

Trevisani difende a spada tratta Pulisic

Nonostante gli attacchi all’ex Chelsea siano tanti, il commentatore sportivo non ha esitato ad esprimere la sua opinione e ha difeso a spada tratta Pulisic. Riccardo Trevisani, intervenuto a Pressing, è tornato a parlare di Lazio-Milan e dell’episodio cruciale del match, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’arbitro non interrompe il gioco e qui c’è un primo errore, questo è grave. Poi l’errore è di Luca Pellegrini, che ha a disposizione 5 secondi per buttare il pallone fuori dal terreno di gioco e non lo fa allo scopo di ricevere la rimessa laterale. Sono però due giorni che sento definire Pulisic come un giocatore scorretto. Pulisic non si accorge di Castellanos a terra in questa azione ed è fra i più corretti in Serie A, farlo passare per un bandito a me non sta bene. Ha preso 13 ammonizioni in carriera. Si poteva accorgere del fatto che Pellegrini volesse buttare la palla fuori, ma era impossibile accorgersi di un giocatore a terra”.

Trevisani ha parlato chiaro e non si è affatto trovato d’accordo con le accuse mosse all’attaccante della nazionale statunitense. Il Milan guadagna 3 punti fondamentali grazie al subentrato Noah Okafor e lo fa tra le polemiche dello Stadio Olimpico, sarà da capire se la Lazio si rialzerà domani in Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco nella gara di ritorno degli ottavi di finale.