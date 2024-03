L’ex Milan rompe il silenzio: “Minacciato dai tifosi rossoneri”

L’ex giocatore rossonero nel corso di un’intervista rilasciata di recente ha deciso di rompere il silenzio sui suoi anni in rossonero. Il retroscena ha lasciato tutti senza parole.

Il Milan può vivere serenamente questa sosta per le nazionali, tre vittorie di fila in campionato e i due scontri con lo Slavia Praga vinti, che gli hanno dato l’accesso ai quarti di finale di Europa League. I rossoneri sono in un momento molto positivo della propria stagione e si trovano ad occupare il secondo posto in classifica a più 3 punti sulla Juventus. Al ritorno dalla sosta i rossoneri saranno ospiti della Fiorentina e riuscire a portare a casa i tre punti al Franchi non è mai scontato.

In questi giorni è tornato a parlare del Milan un ex rossonero che a Milano ha vissuto per due anni: Junior Messias. Il giocatore brasiliano è tra i protagonisti del glorioso scudetto vinto dai rossoneri nella stagione 2021/22. In questo momento Messias è un attaccante del Genoa, però durante un’intervista rilasciata sulle pagine di Repubblica ha ricordato un po’ la sua carriera in Italia e, il particolare, i suoi due anni trascorsi al Milan.

Messias svela un retroscena: “I tifosi non mi volevano al Milan”

Messias nel corso dell’intervista ha un po’ spiazzato tutti con delle rivelazioni che nessuno forse si sarebbe aspettato. Il giocatore ha ammesso che i due anni in rossonero non sono stati proprio rosa e fiori come molti potrebbero pensare.

“I 2 anni al Milan non sono stati facili. Anzi, all’inizio molto complicati. C’erano anche stati dei tifosi che mi avevano minacciato: ‘Guai a te se vieni al Milan’. Sono abituati a giocatori con un pedigrée importante, venivo dal Crotone e sino a pochi anni prima giocavo in Eccellenza e in D. Posso però dire con soddisfazione che alla fine hanno apprezzato il mio lavoro”.

Dunque l’arrivo di Messias inizialmente non era stato preso benissimo dai tifosi rossoneri che vedevano nel giocatore una presenza poco influente all’interno della rosa. Poi però nel corso delle stagioni in cui ha indossato la maglia del Milan il suo lavoro l’ha sempre svolto con rispetto ed impegno e alla fine in molti hanno cambiato idea su di lui. A quanto pare però per il brasiliano questi due anni sono stati belli complicati infatti ha già deciso per quanto tempo continuare a giocare: “Due o tre anni alla grande e poi smetto. Il calcio stanca”.

Messias però tra i suoi gol più belli c’ha messo quello fatto all’Atletico Madrid: ” Il gol più bello è quello fatto Al Metropolitano, se non vincevamo, eravamo fuori. Ricorderò quel gol per tutta la vita e non lo dimenticheranno anche i milanisti“.