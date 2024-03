Meglio Reijnders o Bennacer? Adli non ha dubbi, l’ha detto in conferenza

Domani si gioca Milan-Slavia Praga a San Siro alle ore 21. Ecco le parole di Yacine Adli, insieme a Stefano Pioli, durante la conferenza stampa della vigilia.

Il Milan torna in campo in Europa League per affrontare lo Slavia Praga agli ottavi. I rossoneri, dopo aver eliminato il Rennes, vogliono andare avanti in questa competizione provando a raggiungere la finale. La vittoria negli ultimi minuti di venerdì all’Olimpico contro la Lazio ha ridato maggiore fiducia agli uomini di Pioli. L’obiettivo è passare il turno e accedere ai quarti dove si affronteranno le migliori otto squadre del torneo.

I rossoneri non vogliono sottovalutare lo Slavia Praga, squadra che è arrivata prima nel suo girone davanti la Roma. I giocatori in campo proveranno in tutti i modi a vincere la gara d’andata per poi giocarsi con qualche vantaggio in più la trasferta in Repubblica Ceca tra una settimana. Nella conferenza stampa della vigilia hanno parlato Stefano Pioli e Yacine Adli. Il centrocampista francese, ormai sempre più titolare di questa squadra, si è espresso così su Milan-Slavia Praga che si giocherà domani sera.

Le parole di Adli in conferenza stampa

Il centrocampista del Milan, Yacine Adli, ha risposto così in conferenza stampa alla domanda che riguardava se era meglio giocare con Reijnders o Bennacer:

“Siamo in 6, siamo tutti forti e possiamo giocare tutti. Sfruttiamo al meglio le possibilità e tutti vogliamo aiutare la squadra e rimanere ad alti livelli”.

Adli non ha dubbi: tutti i centrocampisti del Milan hanno le stesse possibilità di giocare e di scendere in campo. L’obiettivo è sempre lo stesso ovvero portare il Milan ad alti livelli partita dopo partita. Il francese, riguardo alla partita di domani, ha detto:

“Cercheremo di mettere intensità in campo e sotto pressione lo Slavia Praga. È una squadra forte ma noi siamo pronti“.

In seguito, parla dell’importanza che questa competizione ha per la società e la squadra sottolineando che quando il Milan gioca lo fa sempre per vincere. Poi aggiunge:

“Non è la Champions League ma ci sono squadre di alto livello”.

Alcuni giornalisti, inoltre, hanno voluto evidenziare il miglioramento di Adli in questa stagione che lo sta portando ad essere uno degli uomini chiave di Pioli. Ecco le sue parole: