Pioli in conferenza: “Vincere l’Europa League? Il segreto è questo”, poi il messaggio a Pulisic

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con lo Slavia Praga.

Il Milan punta la sfida contro lo Slavia Praga, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Giovedì sera va in scena l’andata del doppio confronto, con rossoneri e cechi che scenderanno in campo a San Siro. Così il Milan può mettere un mattone importante sulla qualificazione, seguendo lo stesso copione dello spareggio contro il Rennes.

Milan-Slavia Praga, parla Pioli

Alla vigilia della partita di Europa League, Stefano Pioli ha detto la sua in conferenza stampa. L’allenatore del Diavolo ha parlato delle insidie, più o meno celate, degli ottavi di finale, toccando diversi temi importanti. In particolare Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Pioli è partito dal post Lazio:

“Siamo usciti bene dalla partita. L’atteggiamento e la mentalità sono stati giusti. Siamo in un momento decisivo della stagione e siamo pronti per affrontarlo”.

Dopodiché l’allenatore rossonero si è concentrato sulle possibilità di vittoria:

“Noi dobbiamo pensare di poterla vincere. Poi bisogna essere bravi a passare il turno. Guardare troppo avanti non è la mentalità giusta in Europa, le partite sono tutte difficili. Affrontiamo un avversario che nel girone ha perso sola a Roma. Sarà importante sfruttare il fattore casa, ma poi c’è un turno per volta. Stiamo bene e dobbiamo sfruttare il momento. Però abbiamo la consapevolezza di poter arrivare in fondo”.

Quindi Pioli ha parlato del possibile rammarico Champions League:

“La Champions non fa più parte del nostro presente per dei dettagli che ci sono sfuggiti, non per le intere prestazioni. Adesso dobbiamo pensare solo a domani e ad andare il più avanti possibile. Siamo il Milan ed abbiamo le capacità di dimostrarlo già da domani”.

Sulle prestazioni e sull’imprevedibilità del Milan:

“Non credo che sia così nell’ultimo periodo. Credo che l’ultima partita che abbiamo sbagliato sia stata Monza. Però negli ultimi mesi la squadra ha sempre giocato ad alto livello e le prestazioni lo dimostrano”.

Pioli ha poi detto cosa può spingere il Diavolo fino in fondo:

“La qualità dei miei giocatori. Hanno dimostrato che in Europa hanno fatto grandi passi in avanti rispetto a quattro anni fa, dove siamo usciti ai gironi. Siamo cresciuti e abbiamo le capacità di arrivare in fondo, ma dobbiamo dimostrarlo”.

Poi l’allenatore si è concentrato sulle rotazioni difensive:

“È un bene avere rotazioni in difesa e avere possibilità di scelta. Cercheremo di sfruttare tutto il potenziale della squadra, avendo più difensori a disposizione. Pulisic non deve essere difeso, la sua storia parla per lui. Ormai i social sono diventati uno sfogo di maleducazione e di insulti. Lui ha il nostro supporto, ma non ne ha bisogno. È troppo più in alto rispetto agli altri”.

Sui giudizi negativi in caso di eliminazione:

“Io dico che i giudizi si danno a fine stagione. Ognuno di noi ed ognuno di voi trarrà i bilanci che ritengono corretti”.

Pioli ha parlato di Leao:

“Bisogna battere sempre sullo stesso tasto. Leao ha le qualità per essere un giocatore determinante in tutte le partite. Quando non ha segnato ha fatto segnare altri oppure è stato un riferimento offensivo. Deve credere in sé stesso e pensare di essere decisivo in ogni partita”.

Sul momento e sulle possibili rotazioni nei prossimi giorni:

“Si può considerare un periodo chiave della stagione. Si può considerare che tutti noi dobbiamo dimostrare di essere di alto livello. Non è facile per nessuno essere competitivi in Europa ed in campionato. È un’occasione per tutta la squadra, non solo per un giocatore in particolare. So di allenare un gruppo forte e ne sono orgoglioso”.

Quindi Pioli ha parlato del rapporto con i suoi giocatori:

“Io cerco di essere chiaro e diretto con i miei giocatori, sapendo che poi devo prendere delle decisioni. Cerco di essere vicino a loro in ogni modo, ma quando devi prendere delle decisioni metto davanti a tutto il bene della squadra”.

Sul blasone del Milan e come può variare la percezione della partita:

“Il blasone non scende in campo. Dobbiamo far pesare la nostra forza, il nostro ambiente e le nostre qualità”.

Infine Pioli ha analizzato lo Slavia Praga:

“È una squadra molto intensa e che corre tanto. Giocano con tre giocatori offensivi molto vicini. Prediligono la profondità, attaccare in verticale con attaccanti fisici e veloci. Giocano con tanta energia ed hanno buone qualità nella propria rosa. Il loro allenatore è bravo, cambia e fa ruotare tanto la sua squadra, mantenendo alto il livello. Due volti hanno fatti i quarti di Europa League. Serve concentrazione”.

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa pre Milan-Slavia Praga.