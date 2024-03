“Lo vedo male”, l’opinionista non convinto da Leao: confronto con Pulisic

Il parere dell’opinionista ha alzato alcune voci. Infatti il paragone tra Leao e Pulisic ha diviso i tifosi del Milan.

Il Milan ha operato l’operazione sorpasso ai danni della Juventus, grazie alla vittoria sull’Empoli. Ancora una volta si è rivelato decisivo Christian Pulisic, uno degli acquisti migliori del mercato estivo rossonero. Così il Diavolo si è preso il secondo posto, dato che i bianconeri hanno impattato per 2-2 nella difficile sfida all’Atalanta. Dunque operazione sorpasso riuscita, dopo che la squadra di Pioli era in aria di secondo posto da diverse giornate. Quindi adesso lo sguardo torna sull’Europa League, competizione in cui i rossoneri sono attesi alla complicata trasferta di Praga, resa leggermente più difficile dal 4-2 di San Siro.

Tornando alla vittoria di Empoli, è evidente come Pulisic sia diventato uno dei punti fermi di questo Milan. Infatti l’americano si è calato alla perfezione nella dimensione rossonera, collezionando 10 gol e sette assist in stagione. In particolare Marco Bucciantini, giornalista, scrittore ed opinionista di Sky Sport, ha analizzato l’annata dello statunitense, mettendola a paragone con quella di Leao. Bucciantini ha detto a Sky Calcio Club: “Leao lo vedo male come simbolo del Milan, lui è più un lampo. La terra ferma del Milan sono altri giocatori, come Pulisic. È un giocatore intero. Sta spesso in campo come un campione, con la mentalità giusta. Quando le cose vanno male ti aiuta”.

Bucciantini, tra paragoni ed Europa League

Il paragone di Bucciantini ha una sua verità: quando Leao si accende non ce n’è per quasi nessuno. Tuttavia è vero che il campione portoghese, soprattutto in questa stagione, sia andato un po’ ad intermittenza. Al contrario Pulisic è l’esempio di “terra ferma“, per citare Bucciantini, sulla quale il Milan può appoggiare saldamente i propri piedi. Così l’ex Chelsea può essere un fattore importante anche in Europa League, competizione che i rossoneri puntano a vincere per dare un senso di valore a questa stagione.

Infatti Bucciantini ha parlato anche di Europa League: “Il Milan deve vincere l’Europa League contro il Liverpool. C’è bisogno di giocare quella partita per rivitalizzare l’ambiente perché se lo meritano”. Quindi non solo c’è bisogno di vincerla per rilanciarsi, ma si deve battere il Liverpool in finale. Dunque l’allineamento sarebbe quello di riportare alla memoria i ricordi delle imprese, più o meno memorabili, dei rossoneri in Champions League. Secondo Bucciantini così il Milan potrebbe risollevare le proprie sorti, soprattutto dal punto di vista del morale. Il fine è chiaramente quello di creare un’aura positiva all’interno del gruppo, puntando così ad una stagione da protagonisti il prossimo anno.