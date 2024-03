Maignan, le condizioni preoccupano il Milan: notizia dalla Francia

Arrivano nuove notizie dal ritiro della Nazionale francese e riguardano il portiere rossonero Mike Maignan; le sue condizioni.

Il Milan arriva dalla vittoria esterna contro l’Hellas Verona per 1-3 grazie alla quale si è conquistata la seconda piazza del campionato. I rossoneri potranno battagliare ancora con la Juve e nel frattempo occhio ai quarti di finale di Europa League, competizione dove il Milan vorrà primeggiare. Nel frattempo si pensa anche alle nazionali per via della sosta dove ci saranno delle amichevoli preparatorie internazionali.

Non sempre è un buon periodo per i club che lasciano andare i propri giocatori dato che spesso gli infortuni caratterizzano queste pause. Ora per il Milan ci sono due notizie negative. Una riguarda Bennacer, il Milan dovrà valutare le sue condizioni dato che il giocatore tornerà a Milano. Poi ci sono le condizioni che riguardano Mike Maignan. Il portiere francese sembra non aver recuperato dalla botta subita contro l’Hellas Verona e la società rossonera ha deciso di comune accordo con la Nazionale francese di agire in un determinato modo; la notizia.

Maignan, ancora uno stop per lui

Mike Maignan, nello scontro contro l’Hellas Verona ha avvertito un fastidio alla coscia dopo una parata su Swiderski. Il francese, dopo essere rimasto per un po’ a terra, si è rialzato e ha proseguito regolarmente la partita sino alla fine. L’infortunio non sembra grave e, infatti, il francese è ugualmente partito per aggregarsi alla sua Nazionale: solo uno spavento iniziale, ma null’altro. Le notizie arrivate dal ritiro della Francia, tuttavia, hanno suscitato un po’ di preoccupazione nei tifosi del Milan.

Tuttavia il portiere ex Lille ieri ha saltato l’allenamento, come riportato da Get French Football News e non ha preso parte alle sedute con i suoi compagni. Come riportato poi da Le Parisien però anche quest’oggi Mike Maignan non ha preso parte agli allenamenti. Tuttavia i suoi due stop di ieri e oggi sono frutto di un accordo tra il Milan e la Nazionale di Deschamps. Il club rossonero difatti avrebbe consigliato allo staff dei francesi di non far lavorare il portiere e lasciarlo a riposo per non peggiorare, in qualsiasi caso, la sua condizione.

Ricordiamo che la Francia il 23 affronterà la Germania e il 26 il Cile. Saranno molti i milanisti che prenderanno parte ai due match ma Maignan invece dovrà fare spazio ai suoi colleghi di reparto Samba e Areola.