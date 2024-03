Milan-Empoli, il giudizio è pesantissimo per il rossonero: “Fantasma in campo”

L’attaccante del Milan finisce nel mirino della stampa. Arrivano delle pesanti critiche per il centravanti rossonero.

La settimana in casa Milan è iniziata nel migliore dei modi. Dopo le vittorie contro Lazio e Slavia Praga, ieri la formazione rossonera ha calato il tris di successi consecutivi, che è valso il sorpasso in classifica ai danni della Juventus. Grazie ai tre punti conquistati a San Siro contro l’Empoli, seppur siano arrivati in modo sofferto, e allo stop casalingo del club di Torino con l’Atalanta, la squadra allenata da mister Stefano Pioli è riuscita a prendersi di diritto la seconda posizione in classifica, piazzandosi alle spalle dei rivali storici dell’Inter e a +1 proprio dai bianconeri.

Nonostante la vittoria e la seconda posizione conquistata, nella giornata di ieri ci sono state alcune note negative nella prestazione dei rossoneri. Tra queste anche Luka Jovic: l’attaccante serbo non è riuscito ad imprimere la sua impronta sul match, risultando evanescente in molteplici frangenti di gara. La prova fornita ieri dal centravanti ex Fiorentina non è passata inosservata, soprattutto agli occhi della stampa. Infatti, stamani l’attaccante del Milan è finito nel mirino della critica, andando incontro a pesanti valutazioni negative da parte degli organi d’informazione.

Jovic nel mirino della stampa

Non è piaciuto affatto la prestazione messa in scena da Luka Jovic nel match di campionato contro l’Empoli. Una prova che è finita sotto la lente d’ingrandimento della stampa, che non ha usato mezzi termini per esternare le proprie considerazioni in merito.

Il quotidiano ‘TuttoSport’, ha rifilato all’attaccante del Milan un pesante 4,5 in pagella, abbinando al voto una pesante critica: “Ci si accorge della sua presenza in campo solo al momento del cambio”. Sulla stessa linea di valutazione è stato il ‘Corriere dello Sport’. Anche in questo caso, Luka Jovic ha rimediato un 4,5, con annessa osservazione: “Vero che di palloni ne ha ricevuti ben pochi. Ma lui non è nemmeno andato a cercarseli. Altra stecca da titolare. E non possono bastare i gol da subentrato”.

Meno pesante, invece, è stata la penna utilizzata da ‘La Gazzetta dello Sport’. La rosea ha valutato la prestazione di Luka Jovic da 5,5: “Una cosa da ricordare: il movimento per aprire la difesa quando Pulisic tira. Il resto è poco o niente. E la media gol si abbassa”. Dunque, l’attaccante rossonero ha tratto solo note negative dalla sua ultima prova con la maglia rossonera e la stampa non ha perso occasione per evidenziarlo.

Il Milan è consapevole di non poter affidarsi del tutto a Luka Jovic per il futuro. Non a caso, la società rossonera è alla ricerca di un centravanti di spicco a cui affidare il ruolo da protagonista per la prossima stagione. Sono tanti i nomi finiti sull’agenda del club lombardo, tra questi ci sarebbero: Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Viktor Gyokeres dello Sporting.