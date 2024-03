Milan-Empoli, Pioli cambia tutto in attacco: esclusione a sorpresa

Il Milan scenderà oggi in campo contro l’Empoli. Pioli potrebbe schierare una formazione diversa dal solito a San Siro.

Dopo la vittoria in Europa League i rossoneri in questa ventottesima giornata di Serie A affronteranno l’Empoli. Il match andrà in scena al Meazza in San Siro alle ore 15:00. Il Diavolo è chiamato a vincere poiché oggi può esserci una concreta occasione di sorpasso sulla Juve. Juventus che sarà invece impegnata contro l’Atalanta in una partita non totalmente facile. Il distacco tra la seconda e terza piazza difatti ora è di un solo punto.

Il Milan arriva a San Siro con undici punti raccolti nelle ultime cinque gare di campionato ed affronterà l’Empoli di Davide Nicola. Empoli che sarà invece chiamato a fare bene poiché la situazione in classifica non sorride particolarmente e lotta per la salvezza è serrata. Stefano Pioli in occasione del match di oggi cambierà qualcosa nella sua solita formazione e concederà un turno di riposo ad alcune colonne portanti della squadra; di seguito le probabili formazioni.

Milan-Empoli, cambia tutto in attacco

Stefano Pioli farà qualche cambio nella sua formazione titolare e il suo attacco sarà revisionato così come la coppia centrale di difesa.

Il Milan è chiamato a vincere e fare bene per continuare a mantenere un contatto con il secondo posto e continuare a lottare con la Juventus. Alle ore 15:00 affronterà l’Empoli in casa. Nella gara di andata i rossoneri hanno dominato la squadra toscana e ci sono state le reti di Giroud, Loftus-Cheek e Traorè.

In occasione del match di oggi Stefano Pioli cambia le carte in tavola e la sua formazione sarà diversa dal solito, molti dei titolarissimi infatti si andranno ad accomodare in panchina. In difesa potranno rifiatare Kjaer e Gabbia che hanno costituito una buona coppia, spazio invece ai rientranti Thiaw e Tomori. A destra si rivede capitan Calabria titolare.

Riposa anche Adli e a centrocampo ci saranno Reijnders e Bennacer con il solito Loftus-Cheek, sempre più certezza di questo Milan. In attacco invece il tridente vedrà l’assenza di Leao e Giroud, scenderanno in campo difatti Okafor, Jovic e Pulisic.

Per l’Empoli si va verso la solita formazione titolare e in attacco si rivedrà un grande ex del Milan, ovvero M’Baye Niang. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Theo, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Marin, Maleh; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.