Milan, Ibra porta il dopo Giroud: scelto l’attaccante

La leggenda svedese ha messo gli occhi sul possibile centravanti del futuro rossonero, i tifosi sognano il suo arrivo.

Turno di riposo che coinvolge anche il Milan, reduce da una vittoria per tre a uno sul campo dell’Hellas Verona. La conquista dei tre punti ha permesso ai rossoneri di allungare sulla Juventus, fermata dal Genoa, proteggendo il posizionamento al secondo posto in classifica. L’obiettivo del Diavolo è chiudere la stagione in seconda classe, provando a ridurre il gap con i cugini nerazzurri. Dopo essersi visti sfuggire la conquista del ventesimo Scudetto della propria storia, i meneghini punteranno tutto sulle fasi finali di Europa League.

Il primo atto dei quarti di finale della competizione è in programma giovedì undici aprile, nel tempio di San Siro; i rossoneri riceveranno la visita della Roma, formazione che sta regalando grande spettacolo. Gli uomini di Pioli non avranno un semplice lavoro da portare a termine, ma l’ambiente di fede milanista crede nel passaggio del turno, nella speranza di arrivare fino alla fine della competizione europea. Il trofeo dell’Europa League è ancora assente nella ricca bacheca dei lombardi, questa stagione può essere decisiva per annullare il tabù. Tutto dipenderà dal comportamento della squadra, chiamata a difendersi in maniera eccellente e, soprattutto, a segnare il maggior numero di gol possibile. Le sorti dell’attacco rossonero sono affidate a Giroud, ma attenzione perché a Milano inizia a circolare con prepotenza un nome che potrebbe sostituirlo in caso di addio.

Milan, Ibra può essere decisivo per il colpo in attacco

Al termine della stagione in corso, la dirigenza rossonera è chiamata a perfezionare l’organico della squadra. Uno dei reparti più importanti da ritoccare è l’attacco, con l’addio di Giroud che prende sempre più quota; al posto dell’esperto centravanti francese, potrebbe registrarsi l’arrivo di Viktor Gyokeres, attaccante svedese attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Ai fini della riuscita della trattativa, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe intervenire il connazionale Zlatan Ibrahimovic per convincerlo a sposare la causa milanista.

Il cartellino del bomber si aggira sui 50 milioni di euro, ma ci sarà da combattere anche la forte concorrenza dei club di Premier League che hanno già messo gli occhi sul talento di Stoccolma. Quest’ultima, d’altra parte, non spaventa la dirigenza del Milan che punta forte sull’intervento di Ibra: Gyokeres potrebbe seguire le orme dell’icona svedese, le sue qualità da grande centravanti potrebbero far sognare la piazza milanista.