Milan, il rendimento è da urlo: la dirigenza medita sul rientro a sorpresa

Il Milan guarda la futuro, sia prossimo che lontano e la dirigenza medita sulle scelte da fare in estate alla luce di quest’ultimo mese.

I rossoneri sono in un buon momento di stagione dopo aver centrato i quarti di Europa League, grande obiettivo di stagione dopo essere usciti dalla Champions League, e hanno conquistato il secondo posto in classifica ai danni della Juventus grazie al successo casalingo della scorsa giornata arrivato per 1-0 sull’Empoli grazie all’ennesimo gol di Cristian Pulisic, che alla prima esperienza in Serie A sta andando oltre ogni più rosea aspettativa.

Oltre agli aspetti di campo il Milan è alle prese con un’indagine, che lo vede coinvolto solamente come parte terza, di cui oggetto è il passaggio da Elliott a Redbird del 2022. In tutto ciò, la dirigenza sta lavorando per arrivare alla sessione di mercato con le idee bene chiaro riguardo gli obiettivi da perseguire e chi invece sarà usato come pedina di scambio o di incasso per arrivare ai giocatori che interessano a Furlani e Moncada. I rossoneri hanno davanti tre mesi cruciali, che segneranno profondamente la prossima stagione sia dal punto di vista di composizione della rosa che dal punto di vista delle competizioni che giocheranno. Negli ultimi giorni, grazie a un rendimento stellare, c’è un giocatore che potrebbe obbligare il Diavolo a fare una scelta importante.

Possibile ritorno a Milanello

C’è un centrocampista che sta facendo vedere cose interessantissime nell’area metropolitana di Milano. Il giocatore in questione è Daniel Maldini, in prestito al Monza, che nelle ultime cinque partite ha messo a segno 3 gol e 1 assist in appena 123′. Non solo, il classe 2001 ha segnato il gol vittoria, nello scorso turno di campionato a Marassi contro il Genoa e, nel pomeriggio di oggi, ha segnato l’unico gol della partita allo U Power Stadium dando i 3 punti ai suoi contro il Cagliari. A questo si aggiunge il gol che ha sbloccato la partita a Salerno al 78′: un match che si stava davvero complicando per i suoi.

Il figlio d’arte si sta conquistando la scena a Monza e se dovesse continuare così non è escluso che i rossoneri la riportino alla base. Daniel dopo essere stato in prestito all’Empoli ha scelto di andare alla corte di Palladino per trovare continuità e spazio e, ora che gioca, sta dimostrando il suo valore. Chissà che continuando così il nome Maldini non torni a fare parte della rosa rossonera la prossima stagione.