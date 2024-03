Milan-Slavia Praga a rischio, parte l’allerta: c’è l’annuncio

Tra poche ore il match valido per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, preoccupazione per l’ordine pubblico.

Alle ore 21:00 andrà in scena allo stadio San Siro la partita di Europa League tra Milan e Slavia Praga. I rossoneri, retrocessi dopo il terzo posto nel girone di Champions League, hanno dovuto prima affrontare i francesi del Rennes nei play-off. Dopo la prestazione convincente dell’andata (3-0 a Milano), è arrivata una sconfitta per 3-2 in casa dei bretoni, che però non ha inficiato sul proseguimento del cammino dei rossoneri. Slavia Praga che invece arriva alla partita dopo aver conquistato il primo posto nel girone G di Europa League (davanti alla Roma) con 15 punti.

I rossoneri arrivano al match dopo la vittoria sulla Lazio per 1-0, che ha permesso alla squadra di Pioli di mantenere il distacco dalle inseguitrici ma, soprattutto di accorciare sul secondo posto (che ora si trova a una sola lunghezza) detenuto dalla Juventus. Lo Slavia Praga, invece, occupa il secondo posto in campionato. A poche ore dall’inizio della partita tra le due squadre arriva un annuncio diretto riguardante l’ordine pubblico.

100 tifosi noti alle autorità come “pericolosi”, si teme per l’ordine pubblico

Le forze dell’ordine milanesi sono preoccupate per l’arrivo dei supporters della squadra ceca in città. Secondo il Corriere della Sera, saranno circa 4.300 i tifosi dello Slavia attesi oggi a Milano, anche se il sito ufficiale della squadra della “città d’oro”, riporta che oltre 5.000 sostenitori avranno accesso allo stadio. Ciò che fa stare allerta le autorità competenti è la temibilità di alcuni tifosi cechi: circa in 100 sono già noti alle autorità e vengono considerati come “pericolosi“.

Si teme soprattutto per l’ordine pubblico nella città meneghina, soprattutto ricordando quello che i tifosi dello Slavia Praga hanno fatto lo scorso autunno durante la trasferta di Roma. I supporters cechi, in occasione della partita dell’Olimpico, si sono resi protagonisti di vari episodi di disordine pubblico, oltre ad aver ferito 6 agenti di polizia, picchiato degli steward all’interno dello stadio e rubato varie sciarpe e striscioni ai tifosi romanisti.

Per questi motivi la partita di oggi è considerata ad alto rischio e per questo vi sarà un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine. A rendere la situazione ancora più pericolosa è la presenza di tifosi del Partizan Belgrado a Milano, che sono in Italia per la partita di domani di Eurolega tra Olimpia e Partizan. I tifosi croati, si sono già resi protagonisti di tafferugli in numerose trasferte europee, e per questo l’attenzione è massima.