Milan-Slavia Praga, assenza a sorpresa tra i titolari: non è al meglio

Milan-Slavia Praga, assenza a sorpresa tra i titolari. Non al 100% della condizione, dovrebbe partire dalla panchina.

Dopo una vittoria pesante con la Lazio, il Milan è pronto a tornare in campo per raggiungere i grandi obiettivi prefissati all’inizio della stagione. A risolverla è Okafor, che torna a casa con il bottino pieno in seguito alle numerose polemiche arbitrali dei biancocelesti. Mister Stefano Pioli ha ritrovato qualche infortunato in queste settimane e c’è voglia di far bene contro lo Slavia Praga, atteso a San Siro per gli ottavi di finale di Europa League. Le scelte del tecnico emiliano in vista di stasera iniziano a delinearsi. C’è comunque da registrare una sorpresa in formazione

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, Malik Thiaw non scenderà in campo dal 1′ poiché leggermente affaticato. Il difensore tedesco è rientrato ora dal lungo infortunio e non è nelle migliori condizioni per poter affrontare una sfida delicata come quella di stasera. L’emittente televisiva ha fatto sapere che anche Tomori non è al top e sarà quindi Simon Kjaer a scendere in campo negli undici titolari con Gabbia.

Affaticamento per Thiaw, pronto Kjaer dal 1′

Non è una situazione affatto facile. Nonostante il tecnico emiliano stia ricomponendo una rosa che ha perso il conto degli infortuni gravi, i lunghi stop pesano molto e tornare ai livelli di prima richiede tempistiche più lunghe per tutti.

Pioli avrà a disposizione tutti i difensori centrali, ma a partita in corso dovrà decidere se rischiarli o sfruttare al massimo le energie della coppia composta da Gabbia e Kjaer. Le scelte da prendere con lo staff sono molte anche in ottica del prossimo turno di campionato, fondamentale per tentare il sorpasso sui bianconeri.

La sfida con l’Empoli – prossima avversaria in campionato – non va sottovalutata visto che i toscani hanno perso una sola volta da quando è arrivato mister Davide Nicola. Nella stessa giornata di Serie A ci sarà Juventus-Atalanta e il momento negativo che stanno vivendo i ragazzi di mister Allegri permette ai rossoneri di poterne approfittare. La corsa Champions è lunga e tutte le pretendenti hanno la volontà di entrare nelle prime 4 posizioni, visto che la quinta non è ancora sicura di partecipare. Al momento, Juve e Milan vantano un bel distacco su tutti gli altri club.

La sfida di stasera rappresenta un pezzo di stagione per il club rossonero. Andare avanti in Europa League è l’obiettivo prefissato dopo l’eliminazione ai gironi di Champions e nell’ambiente si prospetta un bel percorso pieno di partite entusiasmanti. Sarà un finale di stagione molto lungo, destinato a decidere il futuro di molti allenatori.